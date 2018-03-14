Пациентка напала на фельдшера сочинской больницы
Инцидент произошел 9 марта в приемном отделении сочинской больницы № 4.
Инцидент произошел 9 марта в приемном отделении сочинской больницы № 4.
«Скорая помощь» привезла сюда 22-летнюю сочинку.
Пока медик заполняла документы женщина несколько раз ударила ее по голове. Фельдшер «скорой помощи» уже написала заявление в полицию.
— Действительно медик обратилась с заявлением о нападении, — прокомментировали «Комсомольской правде — Кубань» в
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