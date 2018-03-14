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09:14 (мск), источник: Фонтанка

В Петербурге за январский митинг арестованы ещё двое активистов

Смольнинский районный суд Петербурга признал ещё двоих волонтеров штаба Навального виновными в нарушении установленного порядка проведения митингов. Отбывать наказание они будут под арестом.

Источник: Reuters

Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга, к вечеру 13 марта закончилось заседание по делу Дарьи Мурсалимовой, которая также называет себя Александром Мироновым. Активистке, задержанной ранее в том же Смольнинском суде, вменили повторное нарушение проведения публичного мероприятия (часть 8 статьи 20.2 КоАП) и приговорили к 15 суткам административного ареста. Юрист «Открытой России» Анастасия Буракова, представляющая интересы Мурсалимовой, рассказала «Фонтанке», что в январе Дарья участвовала в акции, но целью была не забастовка избирателей, а поддержка политзаключенных. У неё был плакат с соответствующей надписью.

К неделе в спецприемнике приговорили также Сергея Беляева. Ему вменили участие в несанкционированном митинге и сопротивление полиции. Последнее в дополнение к аресту суд оценил в 20 часов исправительных работ.

Несовершеннолетнего Владимира Казаченко, который вместе с Мурсалимовой пришёл в суд поддержать товарища и был задержан, отпустили из полиции. Также сегодня был задержан волонтер штаба Навального Александр Кирпичев. Он, как и Беляев, упомянут в списке, который якобы был составлен в центре «Э» петербургской полиции. Документ сотрудников Центра по борьбе с экстремизмом со списком из двадцати фамилий ранее опубликовали активисты. Девять имен из него вычеркнуты.

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