Дом на проспекте Народного ополчения, где прогремел взрыв, будут восстанавливать
Жильцы наиболее пострадавшей парадной надеялись, что их пустят домой хотя бы за документами, но эксперты сочли, что это слишком опасно.
Жильцы наиболее пострадавшей парадной надеялись, что их пустят домой хотя бы за документами, но эксперты сочли, что это слишком опасно.
«ВЗРЫВА Я НЕ СЛЫШАЛА»
Взрыв в доме № 219 на проспекте Народного Ополчения в Петербурге прогремел около шести часов вечера несчастливого 13 марта. Жильцы только начинали возвращаться домой, кто с работы, кто с учебы.
— Я так рада, что сегодня пораньше домой пришла. У меня же в квартире дети одни оставались, болели, в школу не ходили. Не маленькие, по 12 лет уже. Но все равно страшно за них, — рассказывает Лариса.
Ее квартира на 7-м этаже, как раз под теми, от которых ничего не осталось после взрыва.
— Странно, но самого взрыва я даже толком не слышала, — говорит Лариса, — У меня телевизор работал, я у плиты стояла. И вдруг окна открылись сами, стеклопакеты распахнулись. А потом сверху повалил дым, пыль, дети прибежали ко мне из комнаты. Мы скорее оделись и бегом из дома, как на уроках ОБЖ учат. На лестницу уже соседи повыскакивали. Живы и слава Богу.
Женщина тревожно вглядывается в темноту девятиэтажки. Наверху, через зияющие в стенах дыры видно как по сгоревшим квартирам ходят
— Не знаю, что там теперь с моей квартирой. Над нами так вообще ничего нет, там стены выбило. А у нас еще ничего, затопило только. Сразу после взрыва вода по стенам побежала, видимо, трубы разорвало, — гадает Лариса и переживает за соседей: -Успел ли мужчина вывести свою собаку,
ИНВАЛИДОВ ВЫНЕСЛИ НА РУКАХ
Тем временем официальные источники рапортовали, что погибших при взрыве в многоэтажке нет. Одного тяжелораненого увезли в НИИ скорой помощи. Были и другие пострадавшие, но не серьезно. А вокруг дома уже расползались слухи.
— Говорят, два трупа, — аккуратно передавала сплетни женщина, — Это мне с той стороны дома рассказали.
— Да нет, все живы, — успокаивала ее девушка, — Бабушку вынесли на руках, так она инвалид. Еще мужчину в халате тоже вынесли.
Жильцы «панельки» собирались кучками возле своего дома и наблюдали за работой спасателей. Машины пожарных, скорых, полиции и следователей перемешались и заполнили весь двор. Пара эвакуаторов растаскивала машины, расчищая место для автомобилей экстренных служб.
— Я на четвертом этаже живу. После взрыва поднялся до восьмого, дальше не полез, страшно было, — рассказывает один из обитателей злополучного третьего подъезда.
Соседи, обсуждая случившееся, пришли к единому мнению, что рвануло в однокомнатной квартире на 9-м этаже, которую сдавали в аренду. Жильца никто толком не знал. И что у него там случилось, оставалось только догадываться.
— Может, грелся. У нас же накануне холодно было, отопление отключали, — выдвигает свою версию еще одна жительница дома.
ПАПА ПОСЕДЕЛ
Для жильцов пострадавшего дома оперативно был развернут пункт временного пребывания в 399-й гимназии. Она находится в соседнем здании. Там можно было согреться, выпить горячего чая, съесть бутерброд. На втором этаже работали врачи и психологи. Обращений к ним было не много, разве что от волнения у
В тепле жильцы дома продолжали обсуждать случившееся.
— Подпрыгнули все в доме, полетели окна, стоял грохот от упавших с 8−9 этажа стен, — передает свои впечатления еще одна жительница 3-й парадной, — Но я не сразу на улицу побежала. Выглянула в окно, увидела, что панели под окном валяются. Я позвонила в полицию, сообщила о взрыве.
— Главное, что все живы. Соседи бежали по лестнице и все кричали друг другу, что жертв нет, спасайтесь, уходите, — рассказывает Наталья. Она с мужем, убегая из квартиры, забрала самое ценное — любимую собаку.
— Когда выбегали, еще еле выбрались из подъезда. Там же все завалило обломками стены, — отмечает Наталья.
Как рассказывают жильцы 3-й парадной, по всем этажам отлетели наличники.
— А ведь новый
— Странно, что пожар начался не сразу. Прошло чуть ли не полчаса, а потом повалил дым и разгорелся огонь, хотя, мне кажется, пожарные в это время уже были на месте, — удивляются в другой группе жильцов.
Из уст в уста пересказывают истории двух пострадавших. У
— А в трехкомнатной квартире, которая рядом с той, где произошел взрыв, одна дома была
СТЕНЫ ДЕРЖАЛИ ДОМ
В той же гимназии разместился и оперативный штаб. Чиновники, спасатели,
— Все, что я буду говорить, делается в целях вашей безопасности, — начал он, — Окончательно причину случившегося мы не установили. Есть пострадавший, эвакуированный из этой квартиры (где произошел взрыв — прим. ред.), у него 15 процентов ожога. С ним работают специалисты из МЧС, МВД, но пока мы не понимаем, что он говорит.
— Эти дома устроены таким образом, что ограждающие конструкции, то есть стены и перекрытия меду этажами держат в целости дом. Если в одном месте происходит разрушения, то это может сказаться на квартирах снизу и по бокам. Это мнение специалистов. Учитывая это, мы решили, что жильцы 1 и 5 парадной смогут вернуться в свои квартиры.
Жильцам 2 и 4 подъездов повезло меньше. Эксперты отложили принятие окончательного решения по их квартирам на утро — необходимо было углубленно исследовать, в каком состоянии перекрытия и стены.
И уж совсем печальна судьба жильцов 3-й парадной, в которой прогремел взрыв. Их в дом не пустили даже за документами и личными вещами — слишком опасно.
— Жильцы третьей парадной, — обратился к ним Николай Бондаренко, — Если вам негде ночевать, вот глава района, есть специалисты, которые обеспечат вас ночлегом на эту ночь и на следующую, если это будет необходимо. Сегодня вам туда заходить нельзя. Если уж специалисты боятся, то вам тем более не стоит.
ДВА ДНЯ НА ОБСЛЕДОВАНИЕ
После таких вестей жители третьей парадной, а в ней теперь осталось меньше 40 квартир (около 60 жильцов), заволновались: когда же
— С третьей парадной мы берем два дня для проведения углубленного обследования. Если повреждения не очень существенные и все это можно восстановить, то будут изысканы средства из резервного фонда губернатора, составлена смета и определен подрядчик, который будет восстанавливать эту часть. Но жить в ней до момента восстановления, я думаю, не придется, — констатировал Бондаренко.
Поднявшуюся волну вопросов он быстро пресек обещанием:
— Дом будет восстанавливаться!
А глава района Виталий Черкашин заверил, что на время восстановления всем жильцам, которые не смогут переехать к друзьям или родственникам, будет предоставлены площади в маневренном фонде.
«А как же вещи?», «А где гарантия, что мародеры не придут?», «Как мне без лекарств?», «Дайте я деньги заберу» — кричали с мест.
— Если будет хоть малейшая угроза безопасности, мы вас туда не пустим! — заявил представитель МЧС.
НОЧЬ В СПОРТЗАЛЕ
Ближе к 11 часам вечера жильцам 1-й и 5-й парадных
Для тех, кому в эту ночь было негде переночевать, в спортзале гимназии расставили раскладушки, выдели одеяла и подушки.
Но желающих ночевать в школе было не много. Даже в полночь заняты оказались лишь пара мест.
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