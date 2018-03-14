Дом на проспекте Народного ополчения, где прогремел взрыв, будут восстанавливать

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«ВЗРЫВА Я НЕ СЛЫШАЛА»

Взрыв в доме № 219 на проспекте Народного Ополчения в Петербурге прогремел около шести часов вечера несчастливого 13 марта. Жильцы только начинали возвращаться домой, кто с работы, кто с учебы.

— Я так рада, что сегодня пораньше домой пришла. У меня же в квартире дети одни оставались, болели, в школу не ходили. Не маленькие, по 12 лет уже. Но все равно страшно за них, — рассказывает Лариса.

Ее квартира на 7-м этаже, как раз под теми, от которых ничего не осталось после взрыва.

— Странно, но самого взрыва я даже толком не слышала, — говорит Лариса, — У меня телевизор работал, я у плиты стояла. И вдруг окна открылись сами, стеклопакеты распахнулись. А потом сверху повалил дым, пыль, дети прибежали ко мне из комнаты. Мы скорее оделись и бегом из дома, как на уроках ОБЖ учат. На лестницу уже соседи повыскакивали. Живы и слава Богу.

Женщина тревожно вглядывается в темноту девятиэтажки. Наверху, через зияющие в стенах дыры видно как по сгоревшим квартирам ходят МЧС-ники и следователи. Мелькают их фонарики.

— Не знаю, что там теперь с моей квартирой. Над нами так вообще ничего нет, там стены выбило. А у нас еще ничего, затопило только. Сразу после взрыва вода по стенам побежала, видимо, трубы разорвало, — гадает Лариса и переживает за соседей: -Успел ли мужчина вывести свою собаку, что-то ее не видно. И как там семья с двумя детьми, тоже их еще не встретила. Все ли у них нормально, живы ли?

ИНВАЛИДОВ ВЫНЕСЛИ НА РУКАХ

Тем временем официальные источники рапортовали, что погибших при взрыве в многоэтажке нет. Одного тяжелораненого увезли в НИИ скорой помощи. Были и другие пострадавшие, но не серьезно. А вокруг дома уже расползались слухи.

— Говорят, два трупа, — аккуратно передавала сплетни женщина, — Это мне с той стороны дома рассказали.

— Да нет, все живы, — успокаивала ее девушка, — Бабушку вынесли на руках, так она инвалид. Еще мужчину в халате тоже вынесли.

Жильцы «панельки» собирались кучками возле своего дома и наблюдали за работой спасателей. Машины пожарных, скорых, полиции и следователей перемешались и заполнили весь двор. Пара эвакуаторов растаскивала машины, расчищая место для автомобилей экстренных служб.

— Я на четвертом этаже живу. После взрыва поднялся до восьмого, дальше не полез, страшно было, — рассказывает один из обитателей злополучного третьего подъезда.

Соседи, обсуждая случившееся, пришли к единому мнению, что рвануло в однокомнатной квартире на 9-м этаже, которую сдавали в аренду. Жильца никто толком не знал. И что у него там случилось, оставалось только догадываться.

— Может, грелся. У нас же накануне холодно было, отопление отключали, — выдвигает свою версию еще одна жительница дома.

ПАПА ПОСЕДЕЛ

Для жильцов пострадавшего дома оперативно был развернут пункт временного пребывания в 399-й гимназии. Она находится в соседнем здании. Там можно было согреться, выпить горячего чая, съесть бутерброд. На втором этаже работали врачи и психологи. Обращений к ним было не много, разве что от волнения у кого-то скакало давление.

В тепле жильцы дома продолжали обсуждать случившееся.

— Подпрыгнули все в доме, полетели окна, стоял грохот от упавших с 8−9 этажа стен, — передает свои впечатления еще одна жительница 3-й парадной, — Но я не сразу на улицу побежала. Выглянула в окно, увидела, что панели под окном валяются. Я позвонила в полицию, сообщила о взрыве.

— Главное, что все живы. Соседи бежали по лестнице и все кричали друг другу, что жертв нет, спасайтесь, уходите, — рассказывает Наталья. Она с мужем, убегая из квартиры, забрала самое ценное — любимую собаку.

— Когда выбегали, еще еле выбрались из подъезда. Там же все завалило обломками стены, — отмечает Наталья.

Как рассказывают жильцы 3-й парадной, по всем этажам отлетели наличники. Что-то странное случилось с лифтом, он не упал, но двери на этажах перекорежило.

— А ведь новый лифт-то был, такой хороший, — замечает кто-то из соседей.

— Странно, что пожар начался не сразу. Прошло чуть ли не полчаса, а потом повалил дым и разгорелся огонь, хотя, мне кажется, пожарные в это время уже были на месте, — удивляются в другой группе жильцов.

Из уст в уста пересказывают истории двух пострадавших. У кого-то на девятом этаже в квартире заблокировало мужа, он не сразу смог открыть двери.

— А в трехкомнатной квартире, которая рядом с той, где произошел взрыв, одна дома была девочка-подросток. Ей лет 15. Ее чем-то завалило там. Спасатели доставали. Потом в больницу увезли. Но папа ее уже оттуда забрал, с ней все более-менее нормально. А вот отец поседел, наверное, — говорит Наталья.

СТЕНЫ ДЕРЖАЛИ ДОМ

В той же гимназии разместился и оперативный штаб. Чиновники, спасатели, эксперты-строители решали, что делать с домом и жильцами. Ближе к десяти часам вечера к уставшим людям вышел вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко.

— Все, что я буду говорить, делается в целях вашей безопасности, — начал он, — Окончательно причину случившегося мы не установили. Есть пострадавший, эвакуированный из этой квартиры (где произошел взрыв — прим. ред.), у него 15 процентов ожога. С ним работают специалисты из МЧС, МВД, но пока мы не понимаем, что он говорит.

Вице-губернатор объяснил всю критичность ситуации. Проблема в том, что дом, в котором прогремел взрыв, был построен в 1972-м и относится к серии ЛГ-600.

— Эти дома устроены таким образом, что ограждающие конструкции, то есть стены и перекрытия меду этажами держат в целости дом. Если в одном месте происходит разрушения, то это может сказаться на квартирах снизу и по бокам. Это мнение специалистов. Учитывая это, мы решили, что жильцы 1 и 5 парадной смогут вернуться в свои квартиры.

Жильцам 2 и 4 подъездов повезло меньше. Эксперты отложили принятие окончательного решения по их квартирам на утро — необходимо было углубленно исследовать, в каком состоянии перекрытия и стены.

И уж совсем печальна судьба жильцов 3-й парадной, в которой прогремел взрыв. Их в дом не пустили даже за документами и личными вещами — слишком опасно.

— Жильцы третьей парадной, — обратился к ним Николай Бондаренко, — Если вам негде ночевать, вот глава района, есть специалисты, которые обеспечат вас ночлегом на эту ночь и на следующую, если это будет необходимо. Сегодня вам туда заходить нельзя. Если уж специалисты боятся, то вам тем более не стоит.

ДВА ДНЯ НА ОБСЛЕДОВАНИЕ

После таких вестей жители третьей парадной, а в ней теперь осталось меньше 40 квартир (около 60 жильцов), заволновались: когда же все-таки домой.

— С третьей парадной мы берем два дня для проведения углубленного обследования. Если повреждения не очень существенные и все это можно восстановить, то будут изысканы средства из резервного фонда губернатора, составлена смета и определен подрядчик, который будет восстанавливать эту часть. Но жить в ней до момента восстановления, я думаю, не придется, — констатировал Бондаренко.

Поднявшуюся волну вопросов он быстро пресек обещанием:

— Дом будет восстанавливаться!

А глава района Виталий Черкашин заверил, что на время восстановления всем жильцам, которые не смогут переехать к друзьям или родственникам, будет предоставлены площади в маневренном фонде.

«А как же вещи?», «А где гарантия, что мародеры не придут?», «Как мне без лекарств?», «Дайте я деньги заберу» — кричали с мест.

— Если будет хоть малейшая угроза безопасности, мы вас туда не пустим! — заявил представитель МЧС.

НОЧЬ В СПОРТЗАЛЕ

Ближе к 11 часам вечера жильцам 1-й и 5-й парадных все-таки разрешили разойтись по квартирам. Остальные почти все разъехались по гостям.

Для тех, кому в эту ночь было негде переночевать, в спортзале гимназии расставили раскладушки, выдели одеяла и подушки.