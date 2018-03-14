В Хабаровском крае сотрудница опеки допустила преступления против детей

Злоумышленница стала фигуранткой уголовного дела по статьям «Служебный подлог» и «Халатность». По версии следствия, 41-летняя женщина с 2011 по 2015 год, будучи должностным лицом, не исполнила свои обязанности из-за небрежного отношения к службе. За пять лет она не провела ни одной плановой проверки семьи с несколькими приёмными детьми и ни разу не посетила их дом. Это повлекло за собой множество различных преступлений, которые опекун совершил в отношении несовершеннолетних.
Более того, обвиняемая, создавая видимость работы и стремясь сокрыть своё преступное бездействие, собственноручно составила и подписала официальные документы о проверке этой семьи, условий жизни детей и соблюдение опекуном прав и законных интересов несовершеннолетних. Сотрудница опеки внесла в бумаги заведомо ложные сведения. Как сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Хабаровскому краю, правоохранители утвердили обвинительное заключение и направили уголовное дело в суд.
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