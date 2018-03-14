В Хабаровском крае сотрудница опеки допустила преступления против детей

Злоумышленница стала фигуранткой уголовного дела по статьям «Служебный подлог» и «Халатность». По версии следствия, 41-летняя женщина с 2011 по 2015 год, будучи должностным лицом, не исполнила свои обязанности из-за небрежного отношения к службе. За пять лет она не провела ни одной плановой проверки семьи с несколькими приёмными детьми и ни разу не посетила их дом. Это повлекло за собой множество различных преступлений, которые опекун совершил в отношении несовершеннолетних.