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03:42 (мск), источник: Восток Медиа

В Хабаровском крае сотрудница опеки допустила преступления против детей

В Хабаровском крае перед судом предстанет сотрудница органа опеки и попечительства. Женщину обвиняют в том, что она ни разу не проверила, как опекун заботится о своих приёмных детях, а он тем временем совершал против них преступления.

Злоумышленница стала фигуранткой уголовного дела по статьям «Служебный подлог» и «Халатность». По версии следствия, 41-летняя женщина с 2011 по 2015 год, будучи должностным лицом, не исполнила свои обязанности из-за небрежного отношения к службе. За пять лет она не провела ни одной плановой проверки семьи с несколькими приёмными детьми и ни разу не посетила их дом. Это повлекло за собой множество различных преступлений, которые опекун совершил в отношении несовершеннолетних.

Более того, обвиняемая, создавая видимость работы и стремясь сокрыть своё преступное бездействие, собственноручно составила и подписала официальные документы о проверке этой семьи, условий жизни детей и соблюдение опекуном прав и законных интересов несовершеннолетних. Сотрудница опеки внесла в бумаги заведомо ложные сведения. Как сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Хабаровскому краю, правоохранители утвердили обвинительное заключение и направили уголовное дело в суд.

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