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03:21 (мск), источник: VLADNEWS

В Приморье за сутки потушили 8 пожаров

На контроле МЧС России по Приморскому краю находится ледовая обстановка.

За прошедшие сутки на территории Приморского края огнеборцы потушили восемь пожаров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья.

Для ликвидации последствий ДТП силы и средства МЧС привлекались 1 раз.

На контроле МЧС России по Приморскому краю находится ледовая обстановка.

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