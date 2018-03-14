Подозрительный человек из Владивостока не напрасно заинтересовал патрульных
Полицейские Владивостока обратили внимание на мужчину, вызвавшего подозрения, сообщили DEITA. RU в УМВД Приморья.
Полицейские Владивостока обратили внимание на мужчину, вызвавшего подозрения, сообщили DEITA. RU в УМВД Приморья.
На вопрос, имеются при нем запрещенные предметы, мужчина ответил утвердительно и был доставлен в отдел полиции. В ходе досмотра у гражданина были обнаружены свертки с веществом со специфическим запахом.
Криминалистическая экспертиза установила, что изъятое вещество является смесью, содержащей наркотическое вещество синтетического ряда (мефедрон) массой более 5 граммов.
Возбуждено уголовное дело.
Михаил Грач.
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