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03:22 (мск), источник: ДЕЙТА

Подозрительный человек из Владивостока не напрасно заинтересовал патрульных

Полицейские Владивостока обратили внимание на мужчину, вызвавшего подозрения, сообщили DEITA. RU в УМВД Приморья.

На вопрос, имеются при нем запрещенные предметы, мужчина ответил утвердительно и был доставлен в отдел полиции. В ходе досмотра у гражданина были обнаружены свертки с веществом со специфическим запахом.

Криминалистическая экспертиза установила, что изъятое вещество является смесью, содержащей наркотическое вещество синтетического ряда (мефедрон) массой более 5 граммов.

Возбуждено уголовное дело.

Михаил Грач.

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