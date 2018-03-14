В Хабаровске следователи проводят проверку из-за сбитого поездом человека

В ходе проверки стражи порядка выяснили, что поезд сообщением Владивосток — Москва вечером следовал через перегон станций Волочаевка-1 — Ольгохта Дальневосточной железной дороги. Состав наехал на мужчину, который получил тяжёлые травмы и скончался.

Как сообщает пресс-служба Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета России, правоохранители проводят проверку, чтобы решить вопрос о возбуждении уголовного дела. В ситуации есть признаки нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, которые повлекли по неосторожности смерть человека. Стражи порядка назначили экспертные исследования.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» не раз писало о подобных случаях. Например, в январе этого года на 8604 километре главного пути станции Хор погиб человек. Тогда машинист подавал звуковые сигналы мужчине, который находился на путях, но не успел предотвратить наезд. А в феврале в районе железнодорожной станции Верино состав сбил подростка, тот получил смертельные травмы и скончался.