Пожароопасный сезон в Хабаровском крае начнётся раньше обычного

В регионе уже сейчас предпринимают меры по борьбе с очагами возгорания: специалисты подготовили 278 единиц основной и специальной пожарной техники, а также 26 бульдозеров и тракторов. Кроме того, на территории края дислоцируется 86 подразделений Государственной противопожарной службы общей численностью больше двух тысяч человек.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в случае возникновения пожаров для их ликвидации привлекут сотрудников главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, Дальневосточной базы авиационной охраны лесов, ППС края, железной дороги.

«В прошлый пожароопасный период все лесопожарные службы края сработали слаженно и оперативно. В 80 процентах возгораний экипажи прибывали на место в течение первых суток. Наша задача в этом году не только придерживаться показателей, но и не допустить ущерба региону», — отметил зампред правительства края по вопросам топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Анатолий Литвинчук.

Главной проблемой, создающей угрозу природных пожаров, по-прежнему остаётся деятельность человека: палы травы, разведение костров в неположенных местах становятся причиной возгораний. В регионе усилят работу по противопожарной пропаганде, особенно, среди жителей населённых пунктов, расположенных вблизи лесов.

Готовятся в Хабаровском крае и к весенним паводкам. Из-за больших объёмов снега, выпавшего в крае этой зимой, могут возникнуть сложности при вскрытии рек. Особенно это касается Аяно-Майского, Ванинского, Верхнебуреинского, Тугуро-Чумиканского районах, а также в районах имени Лазо и Полины Осипенко. Всего в зону возможного подтопления попадает 115 населённых пунктов, в которых проживают больше 18 тысяч человек.