В Приморье осудили мужчину, жестоко убившего таксиста

В Спасске-Дальнем окончено судебное слушание по громкому делу об убийстве таксиста, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.

Установлено, что преступление совершено в начале августа 2017 года. Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел в такси, однако мужчина сообщил таксисту, что денег расплатиться за проезд у него нет. Водитель такси остановил машину и попросил пассажира покинуть салон авто.

Разозлившись, фигурант нанес ножом удар в область груди таксиста. От полученного ранения потерпевший умер.

С целью скрыть следы преступления злоумышленник оттащил тело к обочине проезжей части, осле чего скрылся с места преступления на автомобиле таксомоторной компании и направился в село Нововладимировка Спасского района, где спустя непродолжительное время был задержан.

После доставления в отдел полиции обвиняемый дал признательные показания в совершении преступлений.