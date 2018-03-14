В Приморье осудили мужчину, жестоко убившего таксиста
Суд назначил ему за содеянное наказание в виде 9 лет лишения свободы.
Суд назначил ему за содеянное наказание в виде 9 лет лишения свободы.
В
Установлено, что преступление совершено в начале августа 2017 года. Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел в такси, однако мужчина сообщил таксисту, что денег расплатиться за проезд у него нет. Водитель такси остановил машину и попросил пассажира покинуть салон авто.
Разозлившись, фигурант нанес ножом удар в область груди таксиста. От полученного ранения потерпевший умер.
После доставления в отдел полиции обвиняемый дал признательные показания в совершении преступлений.
Признав подсудимого виновным в совершении указанных преступных деяний, суд назначил ему за содеянное наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.