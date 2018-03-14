Курсант речного училища пропал в Новосибирске
Несколько дней назад он ушел из дома и не появился на учебе.
Несколько дней назад он ушел из дома и не появился на учебе.
Курсант речного училища имени Дежнёва Игорь Прокушев пропал в Новосибирске. В 08:00 в понедельник, 12 марта, он ушел из дома на улице Зорге, 211 и с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.
Когда молодого человека видели в последний раз, он был одет в черную куртку с капюшоном без меха,
— Говоря об особых приметах, можно сказать, что молодой человек сутулится, у него есть деформация правой руки после перелома, шрам на внутренней стороне запястья, — рассказывают в содружестве волонтеров «ДоброСпас-Новосибирск».
Рост молодого человека 175 сантиметров, он худощавого телосложения, волосы
Если вам
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