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06:45 (мск), источник: Комсомольская правда

Курсант речного училища пропал в Новосибирске

Несколько дней назад он ушел из дома и не появился на учебе.

Курсант речного училища имени Дежнёва Игорь Прокушев пропал в Новосибирске. В 08:00 в понедельник, 12 марта, он ушел из дома на улице Зорге, 211 и с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.

Когда молодого человека видели в последний раз, он был одет в черную куртку с капюшоном без меха, темно-синюю тельняшку с длинными рукавами, ремень с пряжкой, темные брюки, темно-коричневые ботинки на замке со шнуровкой. Также у него была с собой ученическая сумка на одной лямке.

— Говоря об особых приметах, можно сказать, что молодой человек сутулится, у него есть деформация правой руки после перелома, шрам на внутренней стороне запястья, — рассказывают в содружестве волонтеров «ДоброСпас-Новосибирск».

Рост молодого человека 175 сантиметров, он худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые.

Если вам что-либо известно о его местонахождении, сообщите по телефонам: 8−903−904−6585, 8−953−887−1777, 8−913−372−4737.

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