В Хабаровском крае три дня остаются без света 15 домов, три школы и детсад

Подземный силовой кабель вышел из строя вечером 12 марта. Администрация ввела в посёлке ввели режим ЧС. Сейчас на месте работают энергетики, лаборатория проводит замеры. Трансформаторы и остальные электросистемы работают исправно.

«Мы пытались перевести здания на вторую линию, но она проработала полчаса и тоже вышла из строя», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» глава Березовского сельского поселения Андрей Рудняев.