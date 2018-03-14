В Хабаровском крае три дня остаются без света 15 домов, три школы и детсад
Жители посёлка Берёзового Солнечного района третий день находятся без света. Авария произошла ещё в понедельник в 18:10 — из строя вышел подземный силовой кабель. Без электроэнергии остались три школы, детский сад, почта, администрация населённого пункта и 15 жилых домов, сообщает РИА «Восток-Медиа».
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