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05:12 (мск), источник: Восток Медиа

В Хабаровском крае три дня остаются без света 15 домов, три школы и детсад

Жители посёлка Берёзового Солнечного района третий день находятся без света. Авария произошла ещё в понедельник в 18:10 — из строя вышел подземный силовой кабель. Без электроэнергии остались три школы, детский сад, почта, администрация населённого пункта и 15 жилых домов, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Подземный силовой кабель вышел из строя вечером 12 марта. Администрация ввела в посёлке ввели режим ЧС. Сейчас на месте работают энергетики, лаборатория проводит замеры. Трансформаторы и остальные электросистемы работают исправно.

«Мы пытались перевести здания на вторую линию, но она проработала полчаса и тоже вышла из строя», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» глава Березовского сельского поселения Андрей Рудняев.

Кабели прокладывали 40 лет назад. Их неисправность не удивила ни энергетиков, ни главу сельского поселения. Без света всё ещё остаются около тысячи человек.

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