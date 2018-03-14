Пьяный водитель врезался в трактор коммунальщиков в Новосибирске
Виновник аварии попытался скрыться во дворах, но был задержан.
Виновник аварии попытался скрыться во дворах, но был задержан.
ДТП произошло поздно вечером во вторник, 13 марта, на улице Станиславского в Новосибирске. Автомобиль Skoda серебристого цвета врезался в трактор коммунальных служб.
— Водитель трактора чистил проезжую часть,
В группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» сообщается, что в ДТП никто не пострадал. Есть информация, что водитель легкового автомобиля был пьян и попытался скрыться с места происшествия, проехав по дворам, но сотрудникам ГИБДД удалось задержать виновника аварии.
Напомним, последний рейд по поимке пьяных водителей прошел в городе в минувшие праздники, с 8 по 11 марта. За эти дни на дорогах Новосибирска удалось задержать 63 автомобилистов в нетрезвом виде. При этом за время проверок в столице Сибири не произошло ни одного пьяного ДТП.
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