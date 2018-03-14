Пьяный водитель врезался в трактор коммунальщиков в Новосибирске

ДТП произошло поздно вечером во вторник, 13 марта, на улице Станиславского в Новосибирске. Автомобиль Skoda серебристого цвета врезался в трактор коммунальных служб.

— Водитель трактора чистил проезжую часть, из-за чего на дороге образовалось облако пыли. Это и могло стать причиной аварии, — рассказывают очевидцы.

В группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» сообщается, что в ДТП никто не пострадал. Есть информация, что водитель легкового автомобиля был пьян и попытался скрыться с места происшествия, проехав по дворам, но сотрудникам ГИБДД удалось задержать виновника аварии.