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06:48 (мск), источник: Комсомольская правда

Пьяный водитель врезался в трактор коммунальщиков в Новосибирске

Виновник аварии попытался скрыться во дворах, но был задержан.

ДТП произошло поздно вечером во вторник, 13 марта, на улице Станиславского в Новосибирске. Автомобиль Skoda серебристого цвета врезался в трактор коммунальных служб.

— Водитель трактора чистил проезжую часть, из-за чего на дороге образовалось облако пыли. Это и могло стать причиной аварии, — рассказывают очевидцы.

В группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» сообщается, что в ДТП никто не пострадал. Есть информация, что водитель легкового автомобиля был пьян и попытался скрыться с места происшествия, проехав по дворам, но сотрудникам ГИБДД удалось задержать виновника аварии.

Напомним, последний рейд по поимке пьяных водителей прошел в городе в минувшие праздники, с 8 по 11 марта. За эти дни на дорогах Новосибирска удалось задержать 63 автомобилистов в нетрезвом виде. При этом за время проверок в столице Сибири не произошло ни одного пьяного ДТП.

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