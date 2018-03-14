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05:37 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске бывший военный за оскорбление матери убил отца

Суд Ленинского района вынес 37-летнему мужчине приговор.

Ссора между бывшим военным, который служил на Северном Кавказе и его отцом произошла еще в ноябре прошлого года. В качестве обвинителя в этом деле выступил главный прокурор Красноярского края Михаил Савчин.

37-летний мужчина выпивал с отцом. Пожилой человек оскорбил мать подсудимого. Мужчины начали ссориться. Участник антитеррористической операции на Северном Кавказе достал топор и два раза ударил обухом в голову пострадавшего. От ударов отец скончался.

Уточняется, что до этого преступления 37-летнего красноярца уже осудили за другое убийство. Тогда он пришел в полицию с повинной, помогал следствию, а на суде полностью признал свою вину.

В суде учли оскорбление женщины как аморальное поведение отца, а также то, что подсудимый участвовал в антитеррористической операции на Северном Кавказе. Его приговорили к 12 годам колонии особого режима. Отмечается, что приговор неокончательный, у обеих сторон есть десять дней на его обжалование.

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