Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Будущее отключение РФ от SWIFT: последствия удивят Запад - СМИ
Очнулся полицейский, отравленный со Скрипалем: он заговорил
Виторган с женой оставили новорожденную дочь ради спектакля
Савченко отреагировала на слова о своем бегстве в Россию
Шведская модель с «бесконечными» ногами покорила соцсети
Десантный корабль ВМС США вошел в акваторию Черного моря Главная цель морпехов — отработать высадку на черноморское побережье и принять участие в учениях
«Будете стоять на коленях»: в ГД предупредили ЕС про ответ России
Украинский десантник напал на телеведущего Шейнина
Отрезал бы голову: видео конфликта Шейнина с бойцом АТО
«Кинжал» ужаснул западные СМИ
Путин может "разрушить карьеру" журналистки из США – СМИ
Генерал НАТО о действиях РФ: нет нарушений границ
Собчак предвосхитила новый тренд на аксессуары для подбородка
Шэрон Стоун встречается с мужчиной на 20 лет младше нее
Статистика смертности россиян подчинилась указам Путина
8 фраз, которые нельзя говорить человеку во время панической атаки
СМИ нашли провокационную переписку главы штаба Собчак
На Украине жених продал почку ради свадьбы и умер
Фоторепортажи
12«Мы будто в тюрьме»
15Прихожане церкви в США пришли на службу с оружием
07:01 (мск), источник: Комсомольская правда

В центре Челябинска взорвалась машина

Эксперты выясняют причину.

Утро 14 марта для жителей улицы Энгельса началось с резкого хлопка, а через пару минут послышался вой пожарных сирен. По сообщениям очевидцев, около магазина «Пейте черный кофе» взорвалась машина.

На кадрах из соцсетей видно, что из машины валят клубы дыма. Рядом стоит машина огнеборцев, которая очевидно потушила пламя от чего и повалила дымка. Причина возгорания неизвестна.

Эксперты из числа пожарных после всего осмотрят иномарку. Необходимо установить причину взрыва и вообще был ли он. Если в деле найдут криминальный след, то к расследованию подключится полиция.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Профессионалы будущего уже здесь
В московском регионе ликвидировали перевалочную базу террористов
Посольство РФ потребовало от Британии объяснить угрозы кибератак
Умер физик Стивен Хокинг
США отказались считать «Кинжал» гиперзвуковым оружием
Видео дня. Лес в Бразилии ушел под воду
Пентагон: Российские ЗРК в Сирии мешают доминированию США
В «кокаиновом деле» нашли российского керлингиста и латвийцев
Миллер назвал причины и сроки разрыва всех контрактов с Украиной
Спорт
Украина бойкотирует Тюмень, так решили чиновники Сборная Украины по биатлону пополнила список команд, отказавшихся от поездки на этап Кубка мира в Тюмени
Авто
Toyota раскрыла первое изображение нового RAV4 Мировой дебют нового, пятого поколения японского кроссовера состоится 28 марта на автомобильной выставке в Нью-Йорке
Hi-Tech
Samsung Galaxy S9 подешевел до официального старта продаж Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что флагман можно заказать почти на 10% дешевле РРЦ
Кино
Михалков, Боярская, Безруков и другие скорбят по Табакову Коллеги и друзья вспоминают легендарного артиста и выражают свои соболезнования
Недвижимость
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
Исчезающий рай: страны, которые скоро могут уйти под воду
В Китае открыли самый высокий в стране стеклянный мост
Найдена новая опасность жизни в больших городах
Леди
История любви Олега Табакова и Марины Зудиной «Леди Mail.Ru» вспоминает, каким был брак одного из самых талантливых российских и советских актеров.
Дети
Младший сын Олега Табакова тяжело переживает утрату Стали известны дата и место прощания с народным артистом.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь