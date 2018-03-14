В центре Челябинска взорвалась машина

Утро 14 марта для жителей улицы Энгельса началось с резкого хлопка, а через пару минут послышался вой пожарных сирен. По сообщениям очевидцев, около магазина «Пейте черный кофе» взорвалась машина.

На кадрах из соцсетей видно, что из машины валят клубы дыма. Рядом стоит машина огнеборцев, которая очевидно потушила пламя от чего и повалила дымка. Причина возгорания неизвестна.