В центре Челябинска взорвалась машина
Эксперты выясняют причину.
Эксперты выясняют причину.
Утро 14 марта для жителей улицы Энгельса началось с резкого хлопка, а через пару минут послышался вой пожарных сирен. По сообщениям очевидцев, около магазина «Пейте черный кофе» взорвалась машина.
На кадрах из соцсетей видно, что из машины валят клубы дыма. Рядом стоит машина огнеборцев, которая очевидно потушила пламя от чего и повалила дымка. Причина возгорания неизвестна.
Эксперты из числа пожарных после всего осмотрят иномарку. Необходимо установить причину взрыва и вообще был ли он. Если в деле найдут криминальный след, то к расследованию подключится полиция.
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