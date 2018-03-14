Приключение в горах Сихотэ-Алиня мужчина запомнит надолго
C сопки в Лазовском районе Приморья эвакуирован попавший в беду мужчина, сообщили DEITA. RU в ГУ МЧС Приморья.
C сопки в Лазовском районе Приморья эвакуирован попавший в беду мужчина, сообщили DEITA. RU в ГУ МЧС Приморья.
11 марта пострадавший сам позвонил в службу спасения, сообщил, что ему стало очень плохо, возможно, случился инсульт.
Мужчина находился в Лазовском районе на сопке, куда дорога для проезда отсутствует. Спасатели Алексей Герасименко, Иван Касека и Денис Гончаров — по глубокому рыхлому снегу двигались в гору почти 15 километров.
Мужчина находился в удовлетворительном состоянии, но идти не мог. Приступили к его транспортировке.
Спасатели вынесли пострадавшего из леса к дороге возле поселка Валентин, где уже ждала машина «скорой помощи».
Михаил Грач.
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