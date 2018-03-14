Двух школьниц несколько недель разыскивают в Новосибирске

Поисковый отряд «Лиза Алерт» просит помощи в поиске двух новосибирских школьниц — 15-летней Александры и 13-летней Анастасии.

— Последний раз их видели в Ленинском районе города две недели назад — 27 февраля, — рассказывают в поисковом отряде.

Рост Александры 175 сантиметров, среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза серо-голубые. Предположительно была одета в черную куртку, черные джинсы и белые кроссовки.

Анастасия ростом 152 сантиметра, также среднего телосложения, волосы черные, глаза карие. Предположительно была одета в белый пуховик, черные брюки и темные кроссовки.

Если вам что-либо известно о местонахождении девочек, вы можете сообщить об этом в поисковый отряд по телефону — 8−952−940−8490.