Двух школьниц несколько недель разыскивают в Новосибирске
Последний раз девочек видели в Ленинском районе.
Последний раз девочек видели в Ленинском районе.
Поисковый отряд «Лиза Алерт» просит помощи в поиске двух новосибирских школьниц — 15-летней Александры и 13-летней Анастасии.
— Последний раз их видели в Ленинском районе города две недели назад — 27 февраля, — рассказывают в поисковом отряде.
Рост Александры 175 сантиметров, среднего телосложения, волосы
Анастасия ростом 152 сантиметра, также среднего телосложения, волосы черные, глаза карие. Предположительно была одета в белый пуховик, черные брюки и темные кроссовки.
Если вам
Также в городе идут поиски курсанта речного училища имени Дежнёва Игоря Прокушева. Утром 12 марта он ушел из дома на улице Зорге, 211 и с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.
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