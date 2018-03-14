Жителей Приморья осудят за незаконную добычу гребешка

В Находке в суд направлено уголовное дело, возбужденное по факту незаконной добычи морского гребешка, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УТ МВД по ДФО.

В Находке транспортные полицейские в ходе расследования уголовного дела дознавателями Находкинского линейного отдела МВД России на транспорте установлено что, подозреваемые используя водолазное снаряжение, незаконно добыли в районе бухты Шепалово Японского моря порядка двух тысяч особей морского гребешка.

Ущерб, причиненный популяции водных биологических ресурсов, составил свыше 80 тысяч рублей.

Сотрудниками транспортной полиции незаконно добытые биоресурсы, лодка с мотором и орудия незаконного лова были изъяты и помещены на ответственное хранение.