Жителей Приморья осудят за незаконную добычу гребешка
Обвиняемые добыли в районе бухты Шепалово порядка двух тысяч особей морского гребешка.
Обвиняемые добыли в районе бухты Шепалово порядка двух тысяч особей морского гребешка.
В Находке в суд направлено уголовное дело, возбужденное по факту незаконной добычи морского гребешка, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
В Находке транспортные полицейские в ходе расследования уголовного дела дознавателями Находкинского линейного отдела МВД России на транспорте установлено что, подозреваемые используя водолазное снаряжение, незаконно добыли в районе бухты Шепалово Японского моря порядка двух тысяч особей морского гребешка.
Сотрудниками транспортной полиции незаконно добытые биоресурсы, лодка с мотором и орудия незаконного лова были изъяты и помещены на ответственное хранение.
В настоящее время уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 Уголовного кодекса Российской Федерации направлено в суд.
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