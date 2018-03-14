Во Владивостоке автобус, набитый пассажирами, развалился прямо на ходу
Участники инцидента: сначала мы услышали дикий скрежет.
Участники инцидента: сначала мы услышали дикий скрежет.
Во Владивостоке пассажирский автобус развалился прямо на ходу. Только по счастливой случайности происшествие обошлось без пострадавших, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Утром в среду, 14 марта, приморская столица отметилась серьёзным транспортным происшествием с участием пассажирского автобуса маршрутва № 4Д. У машины во время движения отлетело заднее колесо. Инцидент произошёл в районе остановки «Баляева». Как рассказывают очевидцы, всё случилось, когда автобус тронулся с остановки. «Услышали дикий скрежет. Смотрим в окно: впереди катятся колёса нашего же автобуса, прямо на остановку, где стоят люди. К счастью, никто не пострадал», — написал один из пассажиров в социальной сети Instagram.
Не секрет, что большая часть автобусов во Владивостоке довольно старые и нуждаются если не в замене, то хотя бы в ремонте.
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