На трассе Екатеринбург-Тюмень сгорел автобус
На автодороге
На автодороге
Сигнал о происшествии на 102 км трассы поступил 13 марта в 19:15. Огонь повредил моторный отсек и салон ПАЗ-4234.
Площадь пожара составила 24 кв. м. На место прибыли две единицы техники и шесть человек личного состава, которые потушили автобус за три минуты. Никто не пострадал.
Восемь пассажиров и водитель транспорта самостоятельно эвакуировались еще до прибытия огнеборцев. Пассажиров отправили к месту назначения на попутном автобусе.
Очевидцы происшествия пишут в соцсетях, что сгоревший ПАЗ принадлежал свинокомплексу «Уральский».
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