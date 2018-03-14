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07:25 (мск), источник: ЕАН

На трассе Екатеринбург-Тюмень сгорел автобус

На автодороге Екатеринбург — Тюмень сгорел пассажирский автобус, сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Сигнал о происшествии на 102 км трассы поступил 13 марта в 19:15. Огонь повредил моторный отсек и салон ПАЗ-4234.

Площадь пожара составила 24 кв. м. На место прибыли две единицы техники и шесть человек личного состава, которые потушили автобус за три минуты. Никто не пострадал.

Восемь пассажиров и водитель транспорта самостоятельно эвакуировались еще до прибытия огнеборцев. Пассажиров отправили к месту назначения на попутном автобусе.

Очевидцы происшествия пишут в соцсетях, что сгоревший ПАЗ принадлежал свинокомплексу «Уральский».

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