Столб упал на иномарку после ДТП в Магнитогорске

Фонарный столб упал на протаранившую его иномарку в Магнитогорске, водитель автомобиля госпитализирован, сообщают в областном УГИБДД.

Авария в районе дома № 202б на проспекте Карла Маркса произошла около 2 часов ночи 14 марта. По данным сотрудников Госавтоинспекции, 21-летний водитель Kia Rio выбрал небезопасную скорость и не справился с управлением, в результате чего автомобиль выехал с дороги влево и столкнулся с препятствием.