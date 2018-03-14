Столб упал на иномарку после ДТП в Магнитогорске
Водитель автомобиля госпитализирован.
Водитель автомобиля госпитализирован.
Фонарный столб упал на протаранившую его иномарку в Магнитогорске, водитель автомобиля госпитализирован, сообщают в областном УГИБДД.
Авария в районе дома № 202б на проспекте Карла Маркса произошла около 2 часов ночи 14 марта. По данным сотрудников Госавтоинспекции, 21-летний водитель Kia Rio выбрал небезопасную скорость и не справился с управлением, в результате чего автомобиль выехал с дороги влево и столкнулся с препятствием.
Напомним, ранее в Магнитогорске нетрезвый водитель, лишённый прав, устроил ДТП, в котором пострадали два других автомобилиста.
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