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07:54 (мск), источник: 365info.kz

Студент из Караганды погиб в Китае

19-летний Валерий Катиев скончался в студенческом общежитии города Чанжоу.

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По предварительным данным, карагандинец скончался от отравления, передает «Новый вестник».

Парень учился на втором курсе китайского вуза. Две недели назад Валерий приезжал в Караганду к родителям, в Чанжоу вернулся всего несколько дней назад. Весть о гибели сына родители получили 12 марта.

— Нам рассказали, что накануне вечером, когда ложился спать, ему стало плохо. Утром он проснулся и сразу открыл балкон. Друг проводил его вниз, там люди вызвали «скорую». Врачи не смогли помочь, Валеры не стало, — рассказала подруга погибшего Анастасия Герасимова.

тец Валерия вылетел на опознание. Транспортировка тела обойдется семье в 5 млн тенге. МИД РК отказалось помочь семье, сославшись на то, что парень был гражданином России.

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