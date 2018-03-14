Студент из Караганды погиб в Китае
19-летний Валерий Катиев скончался в студенческом общежитии города Чанжоу.
19-летний Валерий Катиев скончался в студенческом общежитии города Чанжоу.
По предварительным данным, карагандинец скончался от отравления, передает «Новый вестник».
Парень учился на втором курсе китайского вуза. Две недели назад Валерий приезжал в Караганду к родителям, в Чанжоу вернулся всего несколько дней назад. Весть о гибели сына родители получили 12 марта.
— Нам рассказали, что накануне вечером, когда ложился спать, ему стало плохо. Утром он проснулся и сразу открыл балкон. Друг проводил его вниз, там люди вызвали «скорую». Врачи не смогли помочь, Валеры не стало, — рассказала подруга погибшего Анастасия Герасимова.
тец Валерия вылетел на опознание. Транспортировка тела обойдется семье в 5 млн тенге. МИД РК отказалось помочь семье, сославшись на то, что парень был гражданином России.
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