Студент из Караганды погиб в Китае

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По предварительным данным, карагандинец скончался от отравления, передает «Новый вестник».

Парень учился на втором курсе китайского вуза. Две недели назад Валерий приезжал в Караганду к родителям, в Чанжоу вернулся всего несколько дней назад. Весть о гибели сына родители получили 12 марта.

— Нам рассказали, что накануне вечером, когда ложился спать, ему стало плохо. Утром он проснулся и сразу открыл балкон. Друг проводил его вниз, там люди вызвали «скорую». Врачи не смогли помочь, Валеры не стало, — рассказала подруга погибшего Анастасия Герасимова.