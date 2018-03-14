24-летняя ангарчанка убила подругу, ревнуя возлюбленного

Любовный треугольник в Ангарске привел к жуткому убийству. Две девушки — лучшие подруги, давно влюбились в одного мужчину. Как это часто бывает, свои чувства они старались скрывать, чтобы сберечь дружбу. Но время от времени накипало, начинались ссоры и выяснения — кто же все-таки нравится мужчине? Сам же объект воздыханий не спешил с выбором.

Наступил роковой вечер. После работы 24-летняя девушка взяла 20 литров пива и пошла вместе с подругой выпивать к мужчине. Посреди ночи ангарчанка ушла домой и продолжила веселье с тетей. Под утро она захотела услышать голос любимого, набрала его номер и с ужасом поняла, что трубку взяла подруга. «Значит, парочка всю ночь провела вместе!», — только и звучало в голове у пьяной ангарчанки.

В приступе ревности и злобы она схватила кухонный нож и пошла к сопернице. Та встретила ее с топором, но отбиться не смогла — обиженная ангарчанка устроила кровавую резню. В ход пошел и нож, и топор… После десяти ударов преступница одумалась и вызвала скорую помощь, но было уже поздно. А мужчина все это время спокойно спал в другой комнате.