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09:10 (мск), источник: Комсомольская правда

24-летняя ангарчанка убила подругу, ревнуя возлюбленного

Девушки давно ссорились из-за одного мужчины.

Любовный треугольник в Ангарске привел к жуткому убийству. Две девушки — лучшие подруги, давно влюбились в одного мужчину. Как это часто бывает, свои чувства они старались скрывать, чтобы сберечь дружбу. Но время от времени накипало, начинались ссоры и выяснения — кто же все-таки нравится мужчине? Сам же объект воздыханий не спешил с выбором.

Наступил роковой вечер. После работы 24-летняя девушка взяла 20 литров пива и пошла вместе с подругой выпивать к мужчине. Посреди ночи ангарчанка ушла домой и продолжила веселье с тетей. Под утро она захотела услышать голос любимого, набрала его номер и с ужасом поняла, что трубку взяла подруга. «Значит, парочка всю ночь провела вместе!», — только и звучало в голове у пьяной ангарчанки.

В приступе ревности и злобы она схватила кухонный нож и пошла к сопернице. Та встретила ее с топором, но отбиться не смогла — обиженная ангарчанка устроила кровавую резню. В ход пошел и нож, и топор… После десяти ударов преступница одумалась и вызвала скорую помощь, но было уже поздно. А мужчина все это время спокойно спал в другой комнате.

— Уголовное дело передали в суд, — сообщает пресс-служба Ангарского городского суда. — Подозреваемую обвиняют в убийстве.

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