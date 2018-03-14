24-летняя ангарчанка убила подругу, ревнуя возлюбленного
Девушки давно ссорились
Девушки давно ссорились
Любовный треугольник в Ангарске привел к жуткому убийству. Две девушки — лучшие подруги, давно влюбились в одного мужчину. Как это часто бывает, свои чувства они старались скрывать, чтобы сберечь дружбу. Но время от времени накипало, начинались ссоры и выяснения — кто же
В приступе ревности и злобы она схватила кухонный нож и пошла к сопернице. Та встретила ее с топором, но отбиться не смогла — обиженная ангарчанка устроила кровавую резню. В ход пошел и нож, и топор… После десяти ударов преступница одумалась и вызвала скорую помощь, но было уже поздно. А мужчина все это время спокойно спал в другой комнате.
— Уголовное дело передали в суд, — сообщает
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