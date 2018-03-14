Екатеринбурженка впала в кому после ДТП

Вечером 13 марта в Екатеринбурге на улице Щербакова столкнулись ВАЗ-2114 и Chevrolet Epica.

Как рассказали «Уралинформбюро» в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, виновником аварии стал 19-летний водитель отечественной легковушки. При повороте налево во двор он не уступил дорогу встречной иномарке.