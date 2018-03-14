Екатеринбурженка впала в кому после ДТП
Также серьезно пострадал подросток.
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Также серьезно пострадал подросток.
Вечером 13 марта в Екатеринбурге на улице Щербакова столкнулись ВАЗ-2114 и Chevrolet Epica.
Как рассказали «Уралинформбюро» в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, виновником аварии стал 19-летний водитель отечественной легковушки. При повороте налево во двор он не уступил дорогу встречной иномарке.
Серьезно пострадали 2 человека. 17-летний пассажир «четырнадцатой» получил закрытую
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