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07:34 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Екатеринбурженка впала в кому после ДТП

Также серьезно пострадал подросток.

Вечером 13 марта в Екатеринбурге на улице Щербакова столкнулись ВАЗ-2114 и Chevrolet Epica.

Как рассказали «Уралинформбюро» в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, виновником аварии стал 19-летний водитель отечественной легковушки. При повороте налево во двор он не уступил дорогу встречной иномарке.

Серьезно пострадали 2 человека. 17-летний пассажир «четырнадцатой» получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом трех ребер. 29-летняя пассажирка этого же авто госпитализирована в состоянии комы.

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