В Екатеринбурге произошел дорожный конфликт со стрельбой

Днем 13 марта в Екатеринбурге на Объездной дороге произошел дорожный конфликт со стрельбой. Одному из водителей не понравилось, что его при перестроении едва не задел ВАЗ-2106. Он достал пистолет и выстрелил в «шестерку».

«Потерпевший обратился с заявлением в полицию. Второй участник конфликта установлен, проводятся мероприятия по его задержанию. В ходе конфликта никто не пострадал. С места происшествия эксперты-криминалисты изъяли гильзы, предварительно, от пневматического пистолета (не подлежащего обязательной регистрации). По итогам проверки будет принято процессуальное решение», — рассказали «Уралинформбюро» в пресс-группе городского УМВД.