В Екатеринбурге произошел дорожный конфликт со стрельбой
Полиция проводит проверку.
Полиция проводит проверку.
Днем 13 марта в Екатеринбурге на Объездной дороге произошел дорожный конфликт со стрельбой. Одному из водителей не понравилось, что его при перестроении едва не задел ВАЗ-2106. Он достал пистолет и выстрелил в «шестерку».
«Потерпевший обратился с заявлением в полицию. Второй участник конфликта установлен, проводятся мероприятия по его задержанию. В ходе конфликта никто не пострадал. С места происшествия
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