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07:37 (мск), источник: Комсомольская правда

Челябинец спилил знак «Парковка для инвалидов»

Но горожане одобрили сомнительный поступок.

В ночь на 14 марта жители Тракторозаводского района Челябинска засняли мужчину с болгаркой. На улице Первой пятилетки, 15 он спилил знак, который обозначает парковку для людей с инвалидностью. Очевидцы сообщают, что мужчина с инструментом — сотрудник магазина в этом доме.

— Надеюсь он узнает себя, и совесть все-таки проснется, — написал автор поста в соцсетях.

Однако другие комментаторы поддержали инициативу неизвестного.

— Итак парковаться негде, еще и эти знаки! Эти места вечно пустыми стоят, — пишут пользователи.

— Вы так красиво пишите, пока здоровы сами и ваши близкие. А если бы вы были инвалидом за рулем и не могли найти место для стоянки? — отвечают другие.

Кстати, за порчу дорожного знака предусмотрен штраф до 10 000 рублей.

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