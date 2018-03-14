Челябинец спилил знак «Парковка для инвалидов»

В ночь на 14 марта жители Тракторозаводского района Челябинска засняли мужчину с болгаркой. На улице Первой пятилетки, 15 он спилил знак, который обозначает парковку для людей с инвалидностью. Очевидцы сообщают, что мужчина с инструментом — сотрудник магазина в этом доме.

— Надеюсь он узнает себя, и совесть все-таки проснется, — написал автор поста в соцсетях.

Однако другие комментаторы поддержали инициативу неизвестного.

— Итак парковаться негде, еще и эти знаки! Эти места вечно пустыми стоят, — пишут пользователи.

— Вы так красиво пишите, пока здоровы сами и ваши близкие. А если бы вы были инвалидом за рулем и не могли найти место для стоянки? — отвечают другие.