Александра Винокурова будут судить в Бельгии
Легенда казахстанского велоспорта, генеральный менеджер велокоманды «Астана» Александр Винокуров 19 июня предстанет перед судом в бельгийском городе Льеж.
Легенда казахстанского велоспорта, генеральный менеджер велокоманды «Астана» Александр Винокуров 19 июня предстанет перед судом в бельгийском городе Льеж.
Вместе с казахстанцем на скамье подсудимых окажется другой бывший велогонщик — россиянин Александр Колобнев. Об этом сообщает rsport.ria.ru со ссылкой на бельгийскую прессу.
Ни Колобнев, ни Винокуров вины пока не признали.
Первоначально судебное заседание планировалось на более ранний срок, но было перенесено по просьбе обвиняемых.
Максимальное наказание, которое грозит атлетам — лишение свободы на срок до трех лет и штраф в размере до 350 тыс. евро.
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