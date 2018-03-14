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07:55 (мск), источник: 365info.kz

Александра Винокурова будут судить в Бельгии

Легенда казахстанского велоспорта, генеральный менеджер велокоманды «Астана» Александр Винокуров 19 июня предстанет перед судом в бельгийском городе Льеж.

Источник: 365info.kz

Вместе с казахстанцем на скамье подсудимых окажется другой бывший велогонщик — россиянин Александр Колобнев. Об этом сообщает rsport.ria.ru со ссылкой на бельгийскую прессу.

Атлеты обвиняются в договорной гонке. По версии обвинения, в 2010 году на финальном этапе гонки «Льеж — Бастонь — Льеж» Колобнев уступил Винокурову, за что тот заплатил россиянину 150 тыс. евро.

Ни Колобнев, ни Винокуров вины пока не признали.

Первоначально судебное заседание планировалось на более ранний срок, но было перенесено по просьбе обвиняемых.

Максимальное наказание, которое грозит атлетам — лишение свободы на срок до трех лет и штраф в размере до 350 тыс. евро.

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