В Ташкенте арестованы поставщики психотропных препаратов

Источник: Sputnik

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Трамадол входит в список сильнодействующих веществ, реализация которых без рецепта врача запрещена в аптеках Узбекистана. Физическим лицам разрешено ввозить в Узбекистан для личного использования не более двух упаковок препарата в пределах курса лечения.

«Сотрудниками Службы национальной безопасности совместно с Ташкентским городским Департаментом при Генпрокуратуре республики при попытке сбыта 19 тысяч таблеток трамадола за 39 миллионов сумов (около 5 тысяч долларов) были задержаны двое граждан Казахстана, а также гражданин Узбекистана… В настоящий момент по данному факту ведется доследственная проверка», — говорится в сообщении СНБ.

По данным СНБ, в разоблаченной схеме гражданин Узбекистана выступал оптовым покупателем, граждане Казахстана — курьерами.

В Узбекистане правоохранительные органы и СМИ регулярно сообщают о контрабанде психотропных веществ в республику.

Телеканал «Узбекистан 24» в октябре 2017 года сообщал, что правоохранители Узбекистана изъяли психотропные препараты лирика и трамадол на общую сумму более 80 миллионов сумов (10 тысяч долларов) в Ферганской области у трех местных жителей, занимавшихся сбытом этих препаратов.