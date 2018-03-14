В Приморье из воинской части пропал новобранец
Парень покинул воинскую часть и не вернулся.
Парень покинул воинскую часть и не вернулся.
Во Владивостоке из воинской части пропал 20-летний новобранец Лысенко Александр Александрович, сообщает РИА VladNews со ссылкой на группу «ДПС-Контроль» в социальной сети Инстаграм.
11 марта 2018 года в 21.00 военнослужащий покинул воинскую часть 39255. Он вышел со стороны улицы Фадеева и ушел в сторону поселка Раздольного по железнодорожным путям.
Был одет: в черную зимнюю куртку с капюшоном и военные штаны.
Приметы: рост примерно 180−185см, короткая стрижка, на затылке большой шрам, телосложение полноватое.
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