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08:15 (мск), источник: VLADNEWS

В Приморье из воинской части пропал новобранец

Парень покинул воинскую часть и не вернулся.

Во Владивостоке из воинской части пропал 20-летний новобранец Лысенко Александр Александрович, сообщает РИА VladNews со ссылкой на группу «ДПС-Контроль» в социальной сети Инстаграм.

11 марта 2018 года в 21.00 военнослужащий покинул воинскую часть 39255. Он вышел со стороны улицы Фадеева и ушел в сторону поселка Раздольного по железнодорожным путям.

Был одет: в черную зимнюю куртку с капюшоном и военные штаны.

Приметы: рост примерно 180−185см, короткая стрижка, на затылке большой шрам, телосложение полноватое.

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