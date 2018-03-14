Горе-родители забыли младенца в магазине
История о том, как родители оставили в супермаркете коляску с 5-месячной дочкой, получила неожиданное продолжение.
История о том, как родители оставили в супермаркете коляску с 5-месячной дочкой, получила неожиданное продолжение.
Неожиданное продолжение получила скандальная история о том, как родители оставили в тамбуре супермаркета коляску со своей пятимесячной дочкой. Это было в феврале. Полтора часа сотрудники магазина ждали возвращения рассеянных взрослых, после чего вызвали полицию. Малышка сейчас находится у врачей. Отца и мать вызвали в суд, где подняли вопрос об ограничении родительских прав. Как выяснилось, муж и жена вовсе не асоциальные личности и разгильдяи. Свой ужасный поступок они совершили по причине, назвать которую нельзя
Бабушка: «У нас есть своя семья, в чужие руки детей отдавать не надо, я так считаю».
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