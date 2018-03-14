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07:42 (мск), источник: Вести - Пермь

Горе-родители забыли младенца в магазине

История о том, как родители оставили в супермаркете коляску с 5-месячной дочкой, получила неожиданное продолжение.

Неожиданное продолжение получила скандальная история о том, как родители оставили в тамбуре супермаркета коляску со своей пятимесячной дочкой. Это было в феврале. Полтора часа сотрудники магазина ждали возвращения рассеянных взрослых, после чего вызвали полицию. Малышка сейчас находится у врачей. Отца и мать вызвали в суд, где подняли вопрос об ограничении родительских прав. Как выяснилось, муж и жена вовсе не асоциальные личности и разгильдяи. Свой ужасный поступок они совершили по причине, назвать которую нельзя из-за необходимости соблюдения врачебной тайны. У обвиняемых есть еще старший сын, сейчас он в центре помощи детям. В связи с открывшимися обстоятельствами вопрос с родительскими правами будет решен только в апреле. Бабушка детей уже заявила о готовности взять их к себе.

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Бабушка: «У нас есть своя семья, в чужие руки детей отдавать не надо, я так считаю».

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