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07:45 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии иномарка не уступила дорогу, есть пострадавшие

33-летнюю женщину доставили в больницу с различными травмами.

Вчера поздно вечером, 13 марта, в Шаранском районе Башкирии произошло серьезное ДТП с участием двух легковых автомобилей. Как сообщает ГИБДД Башкирии, автомобиль Kia Sorento с второстепенной дороги поворачивал налево. В это же самое время по главной ехал ВАЗ-2112.

То ли зазевался 28-летний водитель иномарки, то ли не рассчитал маневр, но дорогу он не уступил, в результате чего произошло довольно жесткое столкновение. Отечественная легковушка получила серьезные механические повреждения, а 33-летнюю женщину за рулем пришлось срочно госпитализировать. Во всех обстоятельствах ДТП придется разбираться сотрудникам полиции.

Всего за минувшие сутки на дорогах Башкирии произошло девять автомобильных аварий, в которых пострадали десять человек.

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