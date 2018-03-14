В Башкирии иномарка не уступила дорогу, есть пострадавшие

Вчера поздно вечером, 13 марта, в Шаранском районе Башкирии произошло серьезное ДТП с участием двух легковых автомобилей. Как сообщает ГИБДД Башкирии, автомобиль Kia Sorento с второстепенной дороги поворачивал налево. В это же самое время по главной ехал ВАЗ-2112.

То ли зазевался 28-летний водитель иномарки, то ли не рассчитал маневр, но дорогу он не уступил, в результате чего произошло довольно жесткое столкновение. Отечественная легковушка получила серьезные механические повреждения, а 33-летнюю женщину за рулем пришлось срочно госпитализировать. Во всех обстоятельствах ДТП придется разбираться сотрудникам полиции.