В Башкирии иномарка не уступила дорогу, есть пострадавшие
33-летнюю женщину доставили в больницу с различными травмами.
33-летнюю женщину доставили в больницу с различными травмами.
Вчера поздно вечером, 13 марта, в Шаранском районе Башкирии произошло серьезное ДТП с участием двух легковых автомобилей. Как сообщает ГИБДД Башкирии, автомобиль Kia Sorento с второстепенной дороги поворачивал налево. В это же самое время по главной ехал ВАЗ-2112.
То ли зазевался 28-летний водитель иномарки, то ли не рассчитал маневр, но дорогу он не уступил, в результате чего произошло довольно жесткое столкновение. Отечественная легковушка получила серьезные механические повреждения, а 33-летнюю женщину за рулем пришлось срочно госпитализировать. Во всех обстоятельствах ДТП придется разбираться сотрудникам полиции.
Всего за минувшие сутки на дорогах Башкирии произошло девять автомобильных аварий, в которых пострадали десять человек.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.