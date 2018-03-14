Житель Тулуна задержал грабителя, напавшего на учительницу

В городе Тулун, что в Иркутской области, полицейские поощрили мужчину, который 22 февраля поймал вора. Преступник напал на школьную учительницу посреди улицы Урицкого. Он вытащил из кармана куртки газовый баллончик и распылил ей в лицо, а потом отобрал дамскую сумочку и побежал. Проходивший мимо Николай Ботвинко, увидев это, сразу бросился вдогонку за вором. Через пару минут он уже остановил преступника, а женщина вызвала полицию. До самого приезда стражей порядка горожанин крепко держал вора.