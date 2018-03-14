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09:09 (мск), источник: Комсомольская правда

Житель Тулуна задержал грабителя, напавшего на учительницу

Полицейские торжественно наградили Николая Ботвинко.

В городе Тулун, что в Иркутской области, полицейские поощрили мужчину, который 22 февраля поймал вора. Преступник напал на школьную учительницу посреди улицы Урицкого. Он вытащил из кармана куртки газовый баллончик и распылил ей в лицо, а потом отобрал дамскую сумочку и побежал. Проходивший мимо Николай Ботвинко, увидев это, сразу бросился вдогонку за вором. Через пару минут он уже остановил преступника, а женщина вызвала полицию. До самого приезда стражей порядка горожанин крепко держал вора.

— Полицейские, награждая Николая Ботвинко, отметили активную жизненную позицию и проявленную смелость и вручили ему благодарственное письмо и памятный подарок, — рассказывают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Ну, а грабителю грозит немалый срок — до семи лет лишения свободы. Следователи возбудили уголовное дело по статье «грабеж».

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