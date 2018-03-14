Военнослужащий скончался во время полета на вертолете — Минобороны
В Министерстве обороны сообщили о смерти бортового техника во время полета, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
В Министерстве обороны сообщили о смерти бортового техника во время полета, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
«13 марта текущего года в результате несчастного случая при осуществлении планового полета на вертолете МИ-8 скончался бортовой техник Ж. Т. Тасыбеков», — говорится в официальном сообщении.
В министерстве отметили, что в настоящее время по данному факту проводится расследование.
Руководство Минобороны выразило глубокие соболезнования семье и родным погибшего военнослужащего.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.