За спрятанные в кроссовке наркотики омичу грозит 20 лет тюрьмы
22-летний контрабандист пытался вывезти запрещенное вещество в Казахстан.
22-летний контрабандист пытался вывезти запрещенное вещество в Казахстан.
В начале недели, 12 марта, примерно в половине седьмого вечера на федеральной автодороге Челябинск — Омск сотрудники Управления наркоконтроля совместно с сотрудниками Омской таможни остановили для досмотра автомобиль «Мерседес-Бенц», который следовал по маршруту Омск — Петропавловск.
В ходе личного досмотра 22-летнего водителя стражи порядка обнаружили в его левом кроссовке под стелькой полимерный сверток с белым порошком. Как чуть позже установила экспертиза, в свертке находился синтетический наркотик весом 1,3 грамма. Молодой человек пояснил, что приобрел наркотик для личного употребления. Но
Как стало известно порталу Om1.ru, вчера в отношении омича было возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда наркотических средств в крупном размере». Контрабандисту грозит до 20 лет лишения свободы.
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