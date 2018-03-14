За спрятанные в кроссовке наркотики омичу грозит 20 лет тюрьмы

В начале недели, 12 марта, примерно в половине седьмого вечера на федеральной автодороге Челябинск — Омск сотрудники Управления наркоконтроля совместно с сотрудниками Омской таможни остановили для досмотра автомобиль «Мерседес-Бенц», который следовал по маршруту Омск — Петропавловск.

В ходе личного досмотра 22-летнего водителя стражи порядка обнаружили в его левом кроссовке под стелькой полимерный сверток с белым порошком. Как чуть позже установила экспертиза, в свертке находился синтетический наркотик весом 1,3 грамма. Молодой человек пояснил, что приобрел наркотик для личного употребления. Но почему-то, спрятав «зелье», планировал пересечь государственную границу РФ, направляясь в Казахстан.