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08:30 (мск), источник: Om1.ru

За спрятанные в кроссовке наркотики омичу грозит 20 лет тюрьмы

22-летний контрабандист пытался вывезти запрещенное вещество в Казахстан.

В начале недели, 12 марта, примерно в половине седьмого вечера на федеральной автодороге Челябинск — Омск сотрудники Управления наркоконтроля совместно с сотрудниками Омской таможни остановили для досмотра автомобиль «Мерседес-Бенц», который следовал по маршруту Омск — Петропавловск.

В ходе личного досмотра 22-летнего водителя стражи порядка обнаружили в его левом кроссовке под стелькой полимерный сверток с белым порошком. Как чуть позже установила экспертиза, в свертке находился синтетический наркотик весом 1,3 грамма. Молодой человек пояснил, что приобрел наркотик для личного употребления. Но почему-то, спрятав «зелье», планировал пересечь государственную границу РФ, направляясь в Казахстан.

Как стало известно порталу Om1.ru, вчера в отношении омича было возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда наркотических средств в крупном размере». Контрабандисту грозит до 20 лет лишения свободы.

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