Мошенничество почти на 100 тысяч рублей раскрыли в Батайске
Мошенничество на сумму около 100 тысяч рублей раскрыли полицейские в Батайске.
Мошенничество на сумму около 100 тысяч рублей раскрыли полицейские в Батайске.
Согласно информации ГУ МВД РФ по Ростовской области, в полицию обратился горожанин, который заявил, что в отношении него совершено мошенничество.
Как выяснили правоохранители, потерпевший оформил договор на установку металлопластиковых окон, заплатил за нее, но оказания услуги так и не дождался.
Сумма причиненного горожанину ущерба составила около 100 тысяч рублей.
В ходе
В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».
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