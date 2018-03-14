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16:59 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Мошенничество почти на 100 тысяч рублей раскрыли в Батайске

Мошенничество на сумму около 100 тысяч рублей раскрыли полицейские в Батайске.

Согласно информации ГУ МВД РФ по Ростовской области, в полицию обратился горожанин, который заявил, что в отношении него совершено мошенничество.

Как выяснили правоохранители, потерпевший оформил договор на установку металлопластиковых окон, заплатил за нее, но оказания услуги так и не дождался.

Сумма причиненного горожанину ущерба составила около 100 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в преступлении был задержан 50-летний батайчанин.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

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