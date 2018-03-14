В Ростовской области мошенник выдавал себя за полицейского

Как сообщает пресс-служба донского главка, по предварительным данным один из них приобретал алкогольную продукцию и выходил. После этого в торговую точку заходил его сообщник и, показывая удостоверение сотрудника правоохранительных органов с признаками подделки, говорил, что покупатель был несовершеннолетним. Чтобы урегулировать вопрос на месте, он требовал указанную выше сумму.