В Ростовской области мошенник выдавал себя за полицейского
В Веселовском районе Ростовской области двое неизвестных обманным путем пытались завладеть 15 тыс. рублей у продавцов одного из магазинов.
В Веселовском районе Ростовской области двое неизвестных обманным путем пытались завладеть 15 тыс. рублей у продавцов одного из магазинов.
Как сообщает
Сотрудники магазина ответили ему, что планируют жаловаться руководству местной полиции. После этих слов злоумышленники скрылись на автомобиле. Однако следователи нашли их по номеру машины и внешности. Мошенники были задержаны сотрудниками ДПС. На них заведено уголовное дело по статье «Мошенничество».
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