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13:24 (мск), источник: Деловое сообщество

В Ростовской области мошенник выдавал себя за полицейского

В Веселовском районе Ростовской области двое неизвестных обманным путем пытались завладеть 15 тыс. рублей у продавцов одного из магазинов.

Как сообщает пресс-служба донского главка, по предварительным данным один из них приобретал алкогольную продукцию и выходил. После этого в торговую точку заходил его сообщник и, показывая удостоверение сотрудника правоохранительных органов с признаками подделки, говорил, что покупатель был несовершеннолетним. Чтобы урегулировать вопрос на месте, он требовал указанную выше сумму.

Сотрудники магазина ответили ему, что планируют жаловаться руководству местной полиции. После этих слов злоумышленники скрылись на автомобиле. Однако следователи нашли их по номеру машины и внешности. Мошенники были задержаны сотрудниками ДПС. На них заведено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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