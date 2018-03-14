Взрыв на руднике в Татарстане, где погибло два человека, произошел из-за нарушения мер безопасности
Приволжское управление Ростехнадзора завершило расследование взрыва на руднике «Фоника Гипс» в Татарстане.
Приволжское управление Ростехнадзора завершило расследование взрыва на руднике «Фоника Гипс» в Татарстане.
Напомним, ЧП произошло 25 декабря 2017 года на площадке перед выездом из транспортного штрека. До аварии рудник нормально работал. При взрыве погибли двое — взрывник и машинист подземных самоходных машин.
— Причинами трагедии стали нарушения при уничтожении взрывчатых материалов. А именно уничтожение осуществлялось в местах, не предусмотренных для этого и не оборудованных согласно проекту, не соблюдались меры предосторожности, предусмотренные инструкциями, меры промышленной и противопожарной безопасности, нарушен порядок уничтожения взрывчатых материалов. Также не был обеспечен производственный контроль за промышленной безопасностью и контроль за состоянием условий труда, — вынесла вердикт комиссия Приволжского управления Ростехнадзора.
Сейчас взрывные работы на руднике приостановили. Авария причинила ущерб в 4 миллиона рублей. Юрлицо за нарушения оштрафовали на 300 тысяч рублей.
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