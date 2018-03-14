Взрыв на руднике в Татарстане, где погибло два человека, произошел из-за нарушения мер безопасности

Напомним, ЧП произошло 25 декабря 2017 года на площадке перед выездом из транспортного штрека. До аварии рудник нормально работал. При взрыве погибли двое — взрывник и машинист подземных самоходных машин.

— Причинами трагедии стали нарушения при уничтожении взрывчатых материалов. А именно уничтожение осуществлялось в местах, не предусмотренных для этого и не оборудованных согласно проекту, не соблюдались меры предосторожности, предусмотренные инструкциями, меры промышленной и противопожарной безопасности, нарушен порядок уничтожения взрывчатых материалов. Также не был обеспечен производственный контроль за промышленной безопасностью и контроль за состоянием условий труда, — вынесла вердикт комиссия Приволжского управления Ростехнадзора.