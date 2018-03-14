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08:51 (мск), источник: Om1.ru

В Омской области подросток не вернулся из школы

Полиция ведет поиски парня.

Во вторник, 13 марта, вечером в полицию с заявлением о пропаже опекаемого 15-летнего подростка обратилась жительница села Красноярка Омского района. Она сообщила, что Сергей Лебедь не вернулся из школы и его местонахождение не известно.

Приметы Сергея: на вид парню 15 лет, рост 150 см, волосы короткие светлые, глаза голубые, худощавый.

На момент ухода был одет в удлиненную куртку с капюшоном, вязаную серо-синюю шапку с бубоном, серые кофту и брюки, голубую футболку, чёрные ботинки.

При себе у него был чёрный портфель с салатовыми полосками.

На поиски подростка ориентирован весь личный состав полиции.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Сергея Лебедь просят сообщить в полицию по телефонам: 36−72−15; 79−38−02.

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