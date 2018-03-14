В Омской области подросток не вернулся из школы

Во вторник, 13 марта, вечером в полицию с заявлением о пропаже опекаемого 15-летнего подростка обратилась жительница села Красноярка Омского района. Она сообщила, что Сергей Лебедь не вернулся из школы и его местонахождение не известно.

Приметы Сергея: на вид парню 15 лет, рост 150 см, волосы короткие светлые, глаза голубые, худощавый.

На момент ухода был одет в удлиненную куртку с капюшоном, вязаную серо-синюю шапку с бубоном, серые кофту и брюки, голубую футболку, чёрные ботинки.

При себе у него был чёрный портфель с салатовыми полосками.

На поиски подростка ориентирован весь личный состав полиции.