В Омской области подросток не вернулся из школы
Полиция ведет поиски парня.
Полиция ведет поиски парня.
Во вторник, 13 марта, вечером в полицию с заявлением о пропаже опекаемого 15-летнего подростка обратилась жительница села Красноярка Омского района. Она сообщила, что Сергей Лебедь не вернулся из школы и его местонахождение не известно.
Приметы Сергея: на вид парню 15 лет, рост 150 см, волосы короткие светлые, глаза голубые, худощавый.
На момент ухода был одет в удлиненную куртку с капюшоном, вязаную
При себе у него был чёрный портфель с салатовыми полосками.
На поиски подростка ориентирован весь личный состав полиции.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении Сергея Лебедь просят сообщить в полицию по телефонам: 36−72−15; 79−38−02.
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