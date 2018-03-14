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09:17 (мск), источник: Комсомольская правда

Водитель сбил школьницу на пешеходном переходе в Черемхово и скрылся

Полицейские разыскивают предполагаемого виновника ДТП.

Источник: Комсомольская правда

Водитель сбил ребенка на пешеходном переходе в Черемхово и скрылся. ДТП произошло еще 14 марта в 8.00.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, 10-летняя девочка переходила проезжую часть по пешеходному переходу, на зеленый сигнал светофора.

— После случившегося врачи диагностировали у школьницы перелом пальца на руке, — говорится в сообщении.

Полицейские призывают местных жителей помочь разыскать нарушителей. Также призывают водителя, находившегося в момент аварии за рулем, добровольно явиться в органы внутренних дел для дачи объяснений.

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