Водитель сбил школьницу на пешеходном переходе в Черемхово и скрылся
Полицейские разыскивают предполагаемого виновника ДТП.
Полицейские разыскивают предполагаемого виновника ДТП.
Водитель сбил ребенка на пешеходном переходе в Черемхово и скрылся. ДТП произошло еще 14 марта в 8.00.
Как сообщает
— После случившегося врачи диагностировали у школьницы перелом пальца на руке, — говорится в сообщении.
Полицейские призывают местных жителей помочь разыскать нарушителей. Также призывают водителя, находившегося в момент аварии за рулем, добровольно явиться в органы внутренних дел для дачи объяснений.
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