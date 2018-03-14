Водитель сбил школьницу на пешеходном переходе в Черемхово и скрылся

Источник: Комсомольская правда

Водитель сбил ребенка на пешеходном переходе в Черемхово и скрылся. ДТП произошло еще 14 марта в 8.00.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, 10-летняя девочка переходила проезжую часть по пешеходному переходу, на зеленый сигнал светофора.

— После случившегося врачи диагностировали у школьницы перелом пальца на руке, — говорится в сообщении.