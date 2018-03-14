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09:03 (мск), источник: УралПолит.ру

​Машина скорой помощи сбила пешехода в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 марта, ИА УралПолит.Ru. Водитель автомобиля скорой помощи сбил пешехода в Екатеринбурге.

В 06:45 вторника на улице Солнечной, 21 водитель автомобиля «Ситроен» (принадлежит станции скорой медицинской помощи), мужчина 1972 года рождения, двигаясь по двору дома задним ходом, допустил наезд на пешехода, шедшего попутно движению автомобиля, сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по Свердловской области.

Водитель «скорой» имеет стаж за рулем 14 лет, ранее нарушений правил движения за ним не числилось, уточняется в сообщении.

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