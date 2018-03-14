​Машина скорой помощи сбила пешехода в Екатеринбурге

В 06:45 вторника на улице Солнечной, 21 водитель автомобиля «Ситроен» (принадлежит станции скорой медицинской помощи), мужчина 1972 года рождения, двигаясь по двору дома задним ходом, допустил наезд на пешехода, шедшего попутно движению автомобиля, сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по Свердловской области.