«Гоп-парковщики приглашают клиентов»: на Вторчермете массово побили машины

По предварительным данным, пострадали не менее четырех машин. У большинства разбито одно стекло и похищен видеорегистратор. Все шесть окон разбиты у машины, принадлежащей активисту совета «Дома у пруда», противодействовавшему появлению нелегальных парковок у новостройки.