«Гоп-парковщики приглашают клиентов»: на Вторчермете массово побили машины
На Вторчермете неизвестные в ночь на 14 марта разбили стекла и вынесли оборудование из нескольких автомобилей, припаркованных у новостроек на улице Ферганской и в переулке Сызранском.
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