Сотрудник нефтяной компании в Башкирии провернул аферу на 87 млн рублей

По предварительным данным, 44-летний инженер одного из отделов предприятия в Янауле, предоставил своему руководству «липовые» документы для оплаты субсидий в счет возмещения убытков землепользователям. Нефтепровод компании проходит на участках, принадлежащих другим организациям, и нефтяная фирма ведет на них ремонтные и строительные работы. Злоумышленник предоставил заведомо ложные данные. Компания выплатила деньги для возмещения якобы причиненных убытков землепользователям. Ущерб превысил 87 миллионов рублей.