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10:30 (мск), источник: ИА Татар-информ

В сети появилось видео серьёзной аварии в Советском районе Казани

(Казань, 14 марта, «Татар-информ»). В Советском районе Казани столкнулись Hyundai и Geely, сообщили пользователи социальных сетей.

ДТП произошло вечером неподалеку от Агропромышленного парка в темное время суток. Одному из очевидцев удалось запечатлеть на камеру видеорегистратора последствия аварии.

На кадрах видно, как один из автомобилей вытолкнул другой с дороги и буквально насадил на металлическое ограждение.

По данным городской Госавтоинспекции, в результате аварии с травмами была госпитализирована 31-летняя женщина-водитель одной из машин.

Причины ДТП уточняются.

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