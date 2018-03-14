В сети появилось видео серьёзной аварии в Советском районе Казани
(Казань, 14 марта, «Татар-информ»). В Советском районе Казани столкнулись Hyundai и Geely, сообщили пользователи социальных сетей.
(Казань, 14 марта, «Татар-информ»). В Советском районе Казани столкнулись Hyundai и Geely, сообщили пользователи социальных сетей.
ДТП произошло вечером неподалеку от Агропромышленного парка в темное время суток. Одному из очевидцев удалось запечатлеть на камеру видеорегистратора последствия аварии.
На кадрах видно, как один из автомобилей вытолкнул другой с дороги и буквально насадил на металлическое ограждение.
По данным городской Госавтоинспекции, в результате аварии с травмами была госпитализирована 31-летняя
Причины ДТП уточняются.
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