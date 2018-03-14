В сети появилось видео серьёзной аварии в Советском районе Казани

ДТП произошло вечером неподалеку от Агропромышленного парка в темное время суток. Одному из очевидцев удалось запечатлеть на камеру видеорегистратора последствия аварии.

На кадрах видно, как один из автомобилей вытолкнул другой с дороги и буквально насадил на металлическое ограждение.

По данным городской Госавтоинспекции, в результате аварии с травмами была госпитализирована 31-летняя женщина-водитель одной из машин.

Причины ДТП уточняются.