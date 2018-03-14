В Адлерском районе Сочи пропала маленькая девочка
К поискам ребенка привлечены полицейские, спасатели и волонтеры.
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К поискам ребенка привлечены полицейские, спасатели и волонтеры.
Согласно информации, которая распространяется в соцсетях, 5-летняя жительница села Бестужевское исчезла со двора своего дома около 6 часов вечера во вторник, 13 марта.
Поиски ребенка шли всю ночь, однако пока они не дали результатов. В поисковой операции задействованы сотрудники полиции, МЧС, кинологи, волонтеры, местные жители.
Как сообщила «Югополису» помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Иветта Агаян, по факту изчезновения ребенка возбуждено уголовное дело.
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