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09:18 (мск), источник: Югополис

В Адлерском районе Сочи пропала маленькая девочка

К поискам ребенка привлечены полицейские, спасатели и волонтеры.

Согласно информации, которая распространяется в соцсетях, 5-летняя жительница села Бестужевское исчезла со двора своего дома около 6 часов вечера во вторник, 13 марта.

Поиски ребенка шли всю ночь, однако пока они не дали результатов. В поисковой операции задействованы сотрудники полиции, МЧС, кинологи, волонтеры, местные жители.

Как сообщила «Югополису» помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Иветта Агаян, по факту изчезновения ребенка возбуждено уголовное дело.

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