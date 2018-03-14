В Адлерском районе Сочи пропала маленькая девочка

Согласно информации, которая распространяется в соцсетях, 5-летняя жительница села Бестужевское исчезла со двора своего дома около 6 часов вечера во вторник, 13 марта.

Поиски ребенка шли всю ночь, однако пока они не дали результатов. В поисковой операции задействованы сотрудники полиции, МЧС, кинологи, волонтеры, местные жители.