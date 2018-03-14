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08:59 (мск), источник: Комсомольская правда

В Минске мужчина упал с платформы перед едущим поездом и чудом остался цел

Машинисту пришлось применить экстренное торможение.

Источник: Комсомольская правда

Происшествие, которое легко могло закончиться трагедией, если бы не быстрая реакция всех его участников, случилось еще 9 февраля.

На минской станции «Курасовщина» мужчина прогуливался по краю платформы — а потом оступился и упал между рельсами и перроном аккурат перед приближавшимся поездом Минск — Брест.

Машинист тут же начал экстренно тормозить, а упавший мужчина быстро поднялся, бросился всем телом на платформу и поджал ноги. В итоге он даже не получил никаких травм!

Это история со счастливым концом, но Минское отделение внутренних дел на транспорте напоминает о том, что нужно делать для того, чтобы избежать несчастных случаев. В первую очередь — не ходить по путям, не перебегать рельсы перед поездом или сразу после поезда, не пролезать под вагонами, не садиться и не выходить на ходу, не стоять у края платформы и, конечно, не залезать на крыши вагонов. Тогда большинства железнодорожных трагедий можно избежать.

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