Из-за ДТП в Перми потекли «бензиновые» реки

В Перми 25 тонн топлива разлились на дорогу. Причиной стало дорожно-транспортное происшествие, которое произошло вечером 13 марта около 22:15.

По данным регионального МВД, на улице Промышленной грузовой автомобиль Scania с полуприцепом столкнулся с тепловозом. По предварительным данным, водитель бензовоза выехал на железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора.

На место прибыли экстренные службы и полиция. В настоящее время последствия аварии ликвидированы.

По информации региональной Госавтоинспекции, пострадавших в результате ДТП нет. Проводится проверка. Причины аварии устанавливаются.