Из-за ДТП в Перми потекли «бензиновые» реки
Последствия аварии уже ликвидированы.
Последствия аварии уже ликвидированы.
В Перми 25 тонн топлива разлились на дорогу. Причиной стало
По данным регионального МВД, на улице Промышленной грузовой автомобиль Scania с полуприцепом столкнулся с тепловозом. По предварительным данным, водитель бензовоза выехал на железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора.
На место прибыли экстренные службы и полиция. В настоящее время последствия аварии ликвидированы.
По информации региональной Госавтоинспекции, пострадавших в результате ДТП нет. Проводится проверка. Причины аварии устанавливаются.
Добавим, что за первые два месяца 2018 года на улицах и дорогах Перми было зарегистрировано 189 ДТП, травмы в которых получили 237 человек, девять человек погибли.
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