Директор двух омских фирм подделал справки, чтобы его дочь получала стипендию
Сегодня Первомайский районный суд вынес мужчине приговор.
Сегодня Первомайский районный суд вынес мужчине приговор.
Как сообщают в
— Данные справки послужили основанием для назначения дочери данного мужчины, являющейся студенткой ФГБОУ ВО «Сибирский государственный
В итоге за 8 месяцев девушка успела получить 24 тысячи рублей.
Сегодня, 14 марта, суд вынес омичу приговор по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат» и обязал выплатить 50 тысяч штрафа.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.