Директор двух омских фирм подделал справки, чтобы его дочь получала стипендию

Как сообщают в пресс-службе Прокуратуры Омской области, в ноябре 2016 года 59-летний учредитель и директор ООО «Ремстрой» и ООО «Антарес» сделал поддельную справку о доходах, где сильно занизил свой заработок. Такой же документ он изготовил и о доходах супруги, работающей в одной из данных фирм. Все это понадобилось супружеской паре для того, чтобы их дочь могла пользоваться льготами, как студент из семьи с низким достатком.