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09:16 (мск), источник: Om1.ru

Директор двух омских фирм подделал справки, чтобы его дочь получала стипендию

Сегодня Первомайский районный суд вынес мужчине приговор.

Как сообщают в пресс-службе Прокуратуры Омской области, в ноябре 2016 года 59-летний учредитель и директор ООО «Ремстрой» и ООО «Антарес» сделал поддельную справку о доходах, где сильно занизил свой заработок. Такой же документ он изготовил и о доходах супруги, работающей в одной из данных фирм. Все это понадобилось супружеской паре для того, чтобы их дочь могла пользоваться льготами, как студент из семьи с низким достатком.

Пресс-служба Прокуратуры Омской области:

 — Данные справки послужили основанием для назначения дочери данного мужчины, являющейся студенткой ФГБОУ ВО «Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет», государственной социальной стипендии.

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