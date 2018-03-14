В Перми пропала 12-летняя школьница
Викторию Кобякову разыскивают уже второй день.
Викторию Кобякову разыскивают уже второй день.
В Перми полиция разыскивает пропавшую 12-летнюю школьницу Викторию Кобякову. Девочка живет в поселке Новобродовский вместе с родителями и младшей сестренкой. Каждое утро мама Лариса довозит дочь до остановки Старцева, а оттуда Вика идет в свою 114 школу.
— Недавно мы решили перевести ее в другую школу, — рассказывает Лариса. — 12 марта Вика сказала, что пойдет попрощаться с подружкой, а к 11 приедет в школу, чтобы встретиться с папой. Ему нужно было документы забрать. В итоге муж приехал к школе, а ребенка нет. На уроках она тоже не появилась, к подружке не заходила. Мы обзвонили всех ее друзей и знакомых, Вику никто не видел. Телефон у нее выключен.
Раньше Вика никогда не пропадала, телефон у нее всегда был заряжен и включен. Где она сейчас — неизвестно. Сейчас школьницу разыскивает полиция. Если вы знаете, где может быть Вика, звоните по телефону 02 или 89504648210 (Лариса).
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