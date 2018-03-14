В Перми пропала 12-летняя школьница

— Недавно мы решили перевести ее в другую школу, — рассказывает Лариса. — 12 марта Вика сказала, что пойдет попрощаться с подружкой, а к 11 приедет в школу, чтобы встретиться с папой. Ему нужно было документы забрать. В итоге муж приехал к школе, а ребенка нет. На уроках она тоже не появилась, к подружке не заходила. Мы обзвонили всех ее друзей и знакомых, Вику никто не видел. Телефон у нее выключен.