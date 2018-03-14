Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Конец газовой кабале: Россия отказалась спасать Украину - СМИ
Польза алкоголя: правда и вымыслы
Изабелла Росселлини упала в обморок на родах дочери
Стало известно, кто возглавит театр после смерти Табакова
«Богиня мистики»: Ирина Безрукова перевоплотилась в вампиршу
Тест: помните ли вы историю «Дяди Степы»Сегодня 105 лет со дня рождения поэта Сергея Михалкова. Он придумал гимн России и первого советского супермена
Угроза США Севморпути: успеет ли Россия принять ответные меры
Математик рассчитал сроки начала III мировой войны
Очень необычные автомобили автосалона в Женеве: много фото
Все о новом кроссовере Lexus UХ: видео
Путин может "разрушить карьеру" журналистки из США – СМИ
Путин об ответе РФ на удар: будет катастрофа
Поклонники обсуждают изменившуюся внешность Даны Борисовой
«Богиня мистики»: Ирина Безрукова перевоплотилась в вампиршу
Кукла вуду начальника помогает снять стресс лучше, чем премия
Польза алкоголя: правда и вымыслы
Найдена новая опасность жизни в больших городах
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
Фоторепортажи
8На Бали ритуально кремировали мать бывшего регента
16Финалисты конкурса Sony World Photography Awards
09:28 (мск), источник: Комсомольская правда

В Перми пропала 12-летняя школьница

Викторию Кобякову разыскивают уже второй день.

Источник: Комсомольская правда

В Перми полиция разыскивает пропавшую 12-летнюю школьницу Викторию Кобякову. Девочка живет в поселке Новобродовский вместе с родителями и младшей сестренкой. Каждое утро мама Лариса довозит дочь до остановки Старцева, а оттуда Вика идет в свою 114 школу.

— Недавно мы решили перевести ее в другую школу, — рассказывает Лариса. — 12 марта Вика сказала, что пойдет попрощаться с подружкой, а к 11 приедет в школу, чтобы встретиться с папой. Ему нужно было документы забрать. В итоге муж приехал к школе, а ребенка нет. На уроках она тоже не появилась, к подружке не заходила. Мы обзвонили всех ее друзей и знакомых, Вику никто не видел. Телефон у нее выключен.

Раньше Вика никогда не пропадала, телефон у нее всегда был заряжен и включен. Где она сейчас — неизвестно. Сейчас школьницу разыскивает полиция. Если вы знаете, где может быть Вика, звоните по телефону 02 или 89504648210 (Лариса).

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Волшебный мир под скорлупой
Профессионалы будущего уже здесь
В Британии в возрасте 76 лет скончался ученый Стивен Хокинг
В России обсудили акцизы на соленые огурцы и квашеную капусту
СМИ узнали подробности смерти соратника Березовского в Лондоне
Посольство РФ потребовало от Британии объяснить угрозы кибератак
Компания в США выплатит $2 млн за взятки сотруднику Росатома
Центр Кудрина предложил отменить валютный контроль
В «кокаиновом деле» нашли российского керлингиста и латвийцев
Спорт
Украина бойкотирует Тюмень, так решили чиновники Сборная Украины по биатлону пополнила список команд, отказавшихся от поездки на этап Кубка мира в Тюмени
Авто
Toyota раскрыла первое изображение нового RAV4 Мировой дебют нового, пятого поколения японского кроссовера состоится 28 марта на автомобильной выставке в Нью-Йорке
Hi-Tech
Samsung Galaxy S9 подешевел до официального старта продаж Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что флагман можно заказать почти на 10% дешевле РРЦ
Кино
Михалков, Боярская, Безруков и другие скорбят по Табакову Коллеги и друзья вспоминают легендарного артиста и выражают свои соболезнования
Недвижимость
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
Исчезающий рай: страны, которые скоро могут уйти под воду
В Китае открыли самый высокий в стране стеклянный мост
Найдена новая опасность жизни в больших городах
Леди
Валерия и Иосиф Пригожин, Григорий и Анна Лепс и другие пары, которые вместе с 90-х Некоторые звездные пары сложились в не самое простое время – 90-е и начало 00-х годов, но любовь и терпение помогли им сохранить отношения до сегодняшних дней.
Дети
Младший сын Олега Табакова тяжело переживает утрату Стали известны дата и место прощания с народным артистом.
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь