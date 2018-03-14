ДТП в Крыму: гаечный ключ разбил лобовое стекло и попал в лицо пассажирке

Инцидент произошел в крымской столице на проспекте Победы. Как сообщает потерпевшая, они ехали в автомобиле ВАЗ, когда неожиданно из едущей впереди машины выбросили гаечный ключ. Инструмент разбил лобовое стекло Жигулей и, отскочив от панели, попал прямо в лицо едущей на переднем сиденье девушке.