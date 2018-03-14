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10:31 (мск), источник: РИА Крым

ДТП в Крыму: гаечный ключ разбил лобовое стекло и попал в лицо пассажирке

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар — РИА Новости Крым. В Крыму выброшенный из окна машины гаечный ключ разбил лобовое стекло попутного автомобиля и попал в лицо пассажирке. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Инцидент произошел в крымской столице на проспекте Победы. Как сообщает потерпевшая, они ехали в автомобиле ВАЗ, когда неожиданно из едущей впереди машины выбросили гаечный ключ. Инструмент разбил лобовое стекло Жигулей и, отскочив от панели, попал прямо в лицо едущей на переднем сиденье девушке.

«Ключ разбил лобовое стекло и от “торпеды” отлетел в лицо девушке, сидящей на пассажирском сиденье, при этом сзади сидел ребенок. Девушке зашивали веко глаза», — рассказала пострадавшая.

По информации очевидцев, нарушитель даже не притормозил и спокойно уехал с места инцидента.

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