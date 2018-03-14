ДТП в Крыму: гаечный ключ разбил лобовое стекло и попал в лицо пассажирке

Инцидент произошел в крымской столице на проспекте Победы. Как сообщает потерпевшая, они ехали в автомобиле ВАЗ, когда неожиданно из едущей впереди машины выбросили гаечный ключ. Инструмент разбил лобовое стекло Жигулей и, отскочив от панели, попал прямо в лицо едущей на переднем сиденье девушке.
«Ключ разбил лобовое стекло и от “торпеды” отлетел в лицо девушке, сидящей на пассажирском сиденье, при этом сзади сидел ребенок. Девушке зашивали веко глаза», — рассказала пострадавшая.
По информации очевидцев, нарушитель даже не притормозил и спокойно уехал с места инцидента.
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