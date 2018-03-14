Два рейсовых автобуса столкнулись в центре Хабаровска

Во вторник вечером в Хабаровске столкнулись автобусы маршрутов № 13 и 11. Авария случилась у остановки «Дворец культуры профсоюзов» на Амурском бульваре. Травм в этом ДТП никто не получил, сообщает портал «Губерния».

По словам водителя 11-го, его вины в происшествии не было: он подъехал к остановке, чтобы высадить пассажиров, и вскоре ощутил удар — коллега на «Дэу» маршрута № 13 сдавал назад.