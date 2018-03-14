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10:46 (мск), источник: Губерния онлайн

Два рейсовых автобуса столкнулись в центре Хабаровска

Авария произошла у тесной остановки, заставленной машинами.

Источник: Губерния онлайн

Во вторник вечером в Хабаровске столкнулись автобусы маршрутов № 13 и 11. Авария случилась у остановки «Дворец культуры профсоюзов» на Амурском бульваре. Травм в этом ДТП никто не получил, сообщает портал «Губерния».

По словам водителя 11-го, его вины в происшествии не было: он подъехал к остановке, чтобы высадить пассажиров, и вскоре ощутил удар — коллега на «Дэу» маршрута № 13 сдавал назад.

В 13-м разбилось заднее стекло. Шофер этой машины признал свою неправоту. Мужчина объяснил, что посмотрел в зеркала, но не увидел стоявший позади автобус. Водителю «Дэу» нужно было покинуть остановку, но просто поехать вперед он не мог: впереди стоял еще один автобус, из-за которого и пришлось маневировать. Виновник ДТП пожаловался на черную полосу: днем ранее недалеко от этого места он сбил пенсионерку. Серьезных травм женщина не получила.

Владелец автобуса отнесся к проблемам подчиненного с пониманием. Скорее всего, виновнику не придется платить даже за разбитое стекло: в гараже есть запасное.

Отметим, что из-за машин, припаркованных на этой остановке, шоферам автобусов часто приходится высаживать людей посреди дороги.

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