Два рейсовых автобуса столкнулись в центре Хабаровска
Авария произошла у тесной остановки, заставленной машинами.
Авария произошла у тесной остановки, заставленной машинами.
Во вторник вечером в Хабаровске столкнулись автобусы маршрутов № 13 и 11. Авария случилась у остановки «Дворец культуры профсоюзов» на Амурском бульваре. Травм в этом ДТП никто не получил, сообщает портал «Губерния».
По словам водителя 11-го, его вины в происшествии не было: он подъехал к остановке, чтобы высадить пассажиров, и вскоре ощутил удар — коллега на «Дэу» маршрута № 13 сдавал назад.
Владелец автобуса отнесся к проблемам подчиненного с пониманием. Скорее всего, виновнику не придется платить даже за разбитое стекло: в гараже есть запасное.
Отметим, что
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.