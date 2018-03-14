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10:44 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Дело завели по факту столкновения грузового состава и тепловоза в Батайске

Уголовное дело возбуждено по факту столкновения грузового состава и тепловоза в Батайске.

Как сообщает пресс-служба Южного следственного управления на транспорте СКР, дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба) завели на 39-летнего машиниста тепловоза эксплуатационного локомотивного депо Батайск.

По версии следствия, 2 февраля 2018 подозреваемый, управлявший маневровым локомотивом с составом из 61 вагона, получил команду на производство маневровых работ в парке «А-Север». При этом о плане работ сообщено не было.

Сообщается, что машинист, не получив указания руководителя маневров на движение и не убедившись в наличии разрешающего показания маршрутного светофора, привел в движение локомотив, в результате чего произошло столкновение с другим тепловозом, сошли с рельсов 10 грузовых вагонов.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства совершенного преступления.

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